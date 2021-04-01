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إيطاليا تحقق انتصارها الثالث على التوالي بالفوز في ليتوانيا

01 نيسان / أبريل 2021 09:38

إيطاليا تحقق انتصارها الثالث على التوالي بالفوز في ليتوانيا
إيطاليا تحقق انتصارها الثالث على التوالي بالفوز في ليتوانيا

 أحرز ستيفانو سينسي وتشيرو إيموبيلي هدفين ليقودا إيطاليا للفوز 2-صفر خارج أرضها على ليتوانيا اليوم الأربعاء، ليحقق فريق المدرب روبرتو مانشيني ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وأجرى مانشيني عشرة تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-صفر على بلغاريا يوم الأحد الماضي، وعانى الضيوف في الشوط الأول لإسقاط ليتوانيا على ملعبها من العشب الصناعي.

وبعد الاستراحة زادت إيطاليا من ضغطها ليفتتح البديل سينسي التسجيل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، قبل أن يضاعف إيموبيلي النتيجة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن الثلاث نقاط لفريقه.

وحافظت إيطاليا على صدارة المجموعة بتسع نقاط بعد انتصار ثالث مريح، لتحقق فوزها السادس على التوالي، ولم تستقبل شباك الفريق أي هدف خلال هذه الفترة.

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