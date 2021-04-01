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المجلس الأعلى للرياضة يفتتح بطولة الوزارات لكرة القدم

01 نيسان / أبريل 2021 11:26

المجلس الأعلى للرياضة يفتتح بطولة الوزارات لكرة القدم
المجلس الأعلى للرياضة يفتتح بطولة الوزارات لكرة القدم

غزة- الرأي

افتتح المجلس الأعلى للشباب والرياضة بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخماسيات كرة القدم.

جاء ذلك بحضور محمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة ومحمد حلس مدير الأندية والاتحادات، وأسفرت مباراة الافتتاح عن فوز فريق المجلس الأعلى للشباب والرياضة على فريق وزارة المالية بنتيجة ( 4/صفر)، بينما انتهت المباراة الثانية لمصلحة وزارة التربية والتعليم عقب فوزها على القضاء الشرعي بنتيجة (3/صفر).

يذكر أن الفرق المشاركة في البطولة وعددها (16) فريقا تلعب في (4) مجموعات، وتقام البطولة على صالة سعد صايل بمدينة غزة، برعاية وتنظيم المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

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