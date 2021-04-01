الصحة تجري عملية ترميم الصمام التاجي باستخدام المنظار الجراحي

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبي برئاسة د.محمد نصار رئيس قسم جراحة القلب بمجمع الشفاء الطبي عملية ترميم الصمام الميترالى عن طريق المنظار الجراحي لمريضة تبلغ من العمر 24 عاما تم تشخيصها بوجود ارتجاع شديد في الصمام الميترالي (التاجي).

وفى السياق، قال د.نصار :" قررنا اجراء العملية بواسطة المنظار الجراحي رغم عدم توفر كل الأدوات اللازمة لهذا الاجراء، حيث تم توصيل المريضة على جهاز التروية القلبية عن طريق الشريان والوريد الفخذي الأيمن وتبريد درجة حرارة المريضة الى 29 درجة مئوية، وذلك من خلال المنظار وفتحة صغيرة في الجانب الايمن من الصدر بمقدار 8 سم".

وأضاف: "بعد تقييم حالة الصمام توصلنا الى انه يمكن ترميم الصمام عن طريق المنظار وهذا ما فعلناه بالفعل، لافتا الى أن حالة المريضة مرت بشكل طبيعي دون أي مضاعفات جانبية خلال أو بعد العملية، ومؤكدا أن هذه العملية تجرى لأول مرة في قطاع غزة".

يذكر أن المريضة كانت تظهر عليها أعراض تعب وضيق نفس في حملها الأول، وتم تشخيصها عن طريق الايكو (الموجات الفوق صوتية)، وبعد الحمل تابعت المريضة مع أطباء القلب الى أن تقرر اجراء العملية لها.

ونوه إلى أن هذه العملية شارك فيها طاقم مكون من حوالي 30 شخص من أفضل الطواقم المدربة ضم د. ناهض غربية أخصائي التخدير ود. ساهر أبو غالى أخصائي جراحة القلب، ود. لؤي الخالدي أخصائي الجراحة العامة وذو خبرة في جراحة مناظير الصدر والبطن وأخصائيين التروية القلبية وتمريض العمليات وأطباء وتمريض عناية جراحة القلب.