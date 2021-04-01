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"المحررات" ونماء تبحثان سبل التعاون المشترك

01 نيسان / أبريل 2021 11:49

"المحررات" ونماء تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحثت الادارة العامة للمحررات والجمعية الوطنية للتطوير والتنمية "نماء" سبل التعاون المشترك بينهما في الاراضي الزراعية بالمحررات.


جاء ذلك، خلال لقاء جمع كل من  محمد اللولو مدير عام الادارة العامة للمحررات و يوسف البرش رئيس مجلس ادارة الجمعية، وبلال البرش مدير الجمعية، وذلك بمقر الادارة العامة للمحررات.


بدوره، أوضح اللولو أن ادارة المحررات تعزز فرص الاسثتمار النوعي، بالمحررات بما يحقق عائداً على الاقتصاد الفلسطيني،ضمن محددات حفظ الموارد الطبيعية والحيازات الزراعية بالمحررات.


وفي السياق ذات، أكد الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك، في ظـل ظروف بيئة العمل بالاراضي المحررة، ضمن رؤية موحدة تخدم جميع الاطراف وفق المصلحة العامة.

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