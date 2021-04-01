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خلال اجتماعها للمشرفين ورؤساء الاقسام

تعليم غرب غزة تناقش المشروع الدولي لتقييم أداء الطالب PISA

01 نيسان / أبريل 2021 11:59

تعليم غرب غزة تناقش المشروع الدولي لتقييم أداء الطالب PISA
تعليم غرب غزة تناقش المشروع الدولي لتقييم أداء الطالب PISA

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزّة اجتماعاً لعدد من المشرفين التربويّين ورؤساء الأقسام؛ وذلك لمناقشة المشروع الدولي لتقييم أداء الطالب PISA.

جاء ذلك، ذلك بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبد القادر أبو علي، ومدير الدائرة الفنية الدكتور جمال الفليت، ورئيس قسم الإشراف التربوي الأستاذ فلاح الترك.


وقد استهل د. أبو علي الاجتماع مرحّباً بالمشرفين التربويين، ورؤساء الأقسام، ومؤكدا على أهمية مشروع (PISA) بوصفه متطلباً مهمّاً؛ لتزويد المعلمين ورؤساء الأقسام بكفايات التقييم بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة.


وبدوره أثنى د. جمال الفليت على المشاركين في المشروع؛ لمتابعتهم الحثيثة لتفاصيل المشروع كافّة، والذي يهدف إلى تقويم الأنظمة التعليمية للدول المشاركة فيه، بما فيها دولة فلسطين، عَبْرَ التركيز على قياس مهارات التفكير العليا عند الطلبة والعمل على تنميتها.


وأشار د. الفليت إلى أن البرنامج سيُطبَّق على عينة تجريبية ممثلة في مدرسة جولس الثانوية للبنين وذلك على مدار ثلاثة أيام.


وفي نهاية الاجتماع قامت منسقة المشروع أ. هدى الزريعي بعرض فيديو توضيحي للبرنامج وقامت بالرد على استفسارات المشاركين.‏
 

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