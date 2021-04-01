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مدرسة بتعليم الوسطى تنظم معرضاً للتاريخ بعنوان "فلسطين بوصلة الأمة"

01 نيسان / أبريل 2021 12:08

مدرسة بتعليم الوسطى تنظم معرضاً للتاريخ بعنوان "فلسطين بوصلة الأمة"
مدرسة بتعليم الوسطى تنظم معرضاً للتاريخ بعنوان

الوسطى- الرأي

 نظمت مدرسة البريج الثانوية "أ" للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى معرضاً للتاريخ بعنوان "فلسطين بوصلة الأمة".

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي وعدد من المشرفين التربويين ورؤساء الأقسام ومديرة المدرسة نجوى المقادمة ورئيس بلدية البريج وعدد من الوجهاء وأولياء الأمور، وتنفيذ معلمة التاريخ حنان فرج الله.


ورحبت  مديرة المدرسة  بالحضور وبضيوف المدرسة، وشكرت المعلمة حنان فرج الله على تنظيم هذا المعرض المميز، الذي يربط الطالبات بتاريخنا وتراثنا الفلسطيني العريق، وشكرت مديرية التربية والتعليم على دعمها الدائم لكافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنظمها المدرسة، وأضافت المقادمة أن هذا المعرض يأتي تأكيدا على الحق الفلسطيني في أرضه وتراثه وحقه أن يعيش بكرامة كباقي الشعوب، وان يحافظ على هويته الفلسطينية العريقة.


وأوضحت المعلمة حنان أبو فرج الله ،أن المعرض يقام بشكل سنوي ويضم العديد من الزوايا بدءاً من التراث الفلسطيني والأمثال الشعبية الفلسطينية، كما يشتمل على عرض لمعاناة الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالإضافة لمجسمات للسجن الانفرادي، ومجسمات للقدس وقبة الصخرة.


 ويتوسط المعرض اسماء ابواب القدس وحاراتها وجبالها ويبرز من خلال المعرض مجسم الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعرضت المعلمة اسماء السجون  والقرى والمدن الفلسطينية واسماء الشهداء.

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