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الخدمات الطبية تفتتح قسم المناظير بمجمع عدوان الطبي

01 نيسان / أبريل 2021 12:16

الخدمات الطبية تفتتح قسم المناظير بمجمع عدوان الطبي
الخدمات الطبية تفتتح قسم المناظير بمجمع عدوان الطبي

غزة- الرأي

افتتحت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، قسم المناظير وعددًا من أقسام الجراحة بعد تطويرها وإعادة ترميمها داخل ساحة مجمع عدوان الطبي، بمنطقة بيت لاهيا شمال غزة.

وحضر الافتتاح نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير لواء جمال الجراح ومدير عام الخدمات الطبية عميد محمد صالح ومدير مجمع عدوان عقيد أحمد الكحلوت ولفيف من الكوادر العاملة في مجمع عدوان الطبي.

ويعتبر افتتاح قسم المناظير التشخيصية نقلة نوعية في عمل مستشفى كمال عدوان، الذي سيساهم في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي دون اللجوء إلى مستشفيات خارج المجمع، كما تم ترميم وتجديد قسم الأشعة والجراحة وتجديد واعادة تشغيل منظار البطن الجراحي.

وأشاد اللواء الجراح بالخدمات التي تقدمها كوادر مجمع عدوان الطبي للمواطنين من محافظة الشمال وباقي محافظات القطاع من عسكريين ومدنين على حد سواء.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الخدمات الطبية ووزارة الصحة بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين منوها لوجود جهد متواصل ومتراكم من الجهات الحكومية لتطوير الأجهزة والأقسام الطبية بمجمع عدوان.

من جانبه، أوضح العميد صالح أن ترميم وتطوير وافتتاح قسم المناظير التخصصية وترميم مبنى الجراحة التخصصية، يأتي في إطار باكورة المشاريع التي ستقدمها الخدمات الطبية للمواطنين خلال 2021 الجاري.

ولفت صالح إلى أنه يجري العمل على تطوير حضانة الأطفال في مجمع عدوان لتعمل بدرجة عالية حسب المواصفات العالمية، منوهًا إلى استمرار تطوير المستشفيات والأقسام التابعة للخدمات الطبية وبالذات المستشفى الجزائري وعيادة رفح.

وثمَّن صالح دور العاملين بالخدمات الطبية وفي مجمع عدوان الطبي من أطباء وممرضين وإداريين وفنيين على ما يبذلونه من جهد وتضحيات بهدف تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين برغم من قلة الإمكانيات والحصار على القطاع.

من جانبه، شكر الكحلوت كوادر مجمع عدوان العاملين في قسم الإمداد والتجهيز والصيانة لما بذلوه في إعادة ترميم وافتتاح قسم المناظير وبعض أقسام الجراحة، مثمنًا جهد كوادر المجمع في التعامل مع مصابي جائحة كورونا وما تبعه من عملية فحص وعزل وتقديم علاج لهم.

في الختام تم تكريم ثلاثة مهندسين ساهموا في إعادة ترميم وافتتاح قسم المناظير وهم مقدم وسام الأشقر ومقدم كامل اليازجي ورائد محمد النجار.

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