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زراعة الوسطى تتفقد المشاريع التنموية المنفذة من المؤسسات غير الحكومية

01 نيسان / أبريل 2021 12:21

زراعة الوسطى تتفقد المشاريع التنموية المنفذة من المؤسسات غير الحكومية
زراعة الوسطى تتفقد المشاريع التنموية المنفذة من المؤسسات غير الحكومية

الوسطى- الرأي

نظم قسم المنظمات الأهلية في مديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية تفقدية على المشاريع التنموية المنفذة من قِبل المؤسسات "غير الحكومية" في منطقة الوسطى،،وذلك للإطلاع والإشراف على سير عمل المشاريع.


يذكر أن الإغاثة الزراعية بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب نفذت قبل عدة أسابيع مشروع تعزيز صمود صغار المزارعين والمجتمعات المتأثرة بالمخاطر الطبيعية، والأزمات طويلة الأمد ومتعددة الأوجه من خلال توزيع مدخلات الإنتاج.


بدورهم أعرب المزارعون عن جزيل تقديرهم وشكرهم لوزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية الداعمة لهم من أجل تحسين سبل العيش وتوفير الأمن الغذائي .
 

زراعة الوسطى تتفقد المشاريع التنموية المنفذة من المؤسسات غير الحكومية 167661337_3896778277068230_726013215867888311_n
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