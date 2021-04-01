مركز شرطة خان يونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "63" ألف شيكل

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة خان يونس المدينة، خلافاً مالياً نشب بين كل من المواطن (ف.ع) والمواطن (خ.ج)، على خلفية دين شرعي بينهما بقيمة بقيمة "63" ألف شيكل.

وقال الرائد ياسر الاسطل رئيس قسم الشكاوى بالمركز، إنه بناءً على الشكوى تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب المركز لإنهاء الخلاف بينهما. حيث تم الاستماع لهما ومعرفة سبب الخلاف.

وبين الرائد الأسطل أنه تم طرح العديد من الحلول لإنهاء الخلاف الواقع بين المواطنين، حيث تم التوصل إلى حل يرضي الجميع، عن طريق سند اتفاق ومخالصة نهائي حُرر بموافقة الطرفين.