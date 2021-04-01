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خلال اجتماعه بنيابة مكافحة الفساد

النائب العام يؤكد على تعزيز التخصص القضائي والنهوض بتطوير القدرات

01 نيسان / أبريل 2021 12:38

النائب العام يؤكد على تعزيز التخصص القضائي والنهوض بتطوير القدرات
النائب العام يؤكد على تعزيز التخصص القضائي والنهوض بتطوير القدرات

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بأعضاء نيابة مكافحة الفساد ونيابة جرائم الأموال، على تعزيز التخصص القضائي، والنهوض بتطوير القدرات والخبرات، ورفع المهارات في التحقيق الجنائي في جرائم الأموال المعقدة، وجرائم الفساد؛ لتمكين العدالة ومكافحة الجريمة، فضلاً عن تعزيز التشبيك مع المؤسسات والدوائر الحكومية؛ لتوفير قاعدة بيانات، وسرعة التحقيق في قضايا المؤسسات وآليات الفصل فيها، ورد الحقوق والمظالم لأصحابها.

وناقش النائب العام مع أعضاء النيابة الآثار الإيجابية وتعزيز التخصص في فصل نيابة مكافحة الفساد عن نيابة جرائم الأموال، وإرفاد مكتب التحقيق المركزي بضباط تحقيق من ذوي الخبرة، وتعزيز دور مباحث المؤسسات ومكافحة الفساد، والرقابة على المؤسسات الحكومية والأهلية، لضمان سلامة الأداء، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون التي تعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والحفاظ على الاموال العمومية.
دائرة العلاقات العامة والإعلام
 

النائب العام يؤكد على تعزيز التخصص القضائي والنهوض بتطوير القدرات النائب 1 (2)
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