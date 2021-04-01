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وزارة التعليم تصدر كتاب قراءة إحصائية في مؤشرات التعليم العام 2020-2021

01 نيسان / أبريل 2021 12:43

وزارة التعليم تصدر كتاب قراءة إحصائية في مؤشرات التعليم العام 2020-2021
وزارة التعليم تصدر كتاب قراءة إحصائية في مؤشرات التعليم العام 2020-2021

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي-الإدارة العامة للتخطيط والتطوير- كتاب قراءة إحصائية في مؤشرات التعليم العام 2020/2021م

وقال مدير عام التخطيط والتطوير رشيد أبو جحجوح: “في ظل تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم بقياس مقدرة النظم التربوية على مواجهة التحديات التي تعترض الدول في شتى المجالات، لجأ صنّاع القرار إلى استخدام الأساليب المتقدمة لفحص هذه النظم التربوية، ويأتي في مقدمة هذه الأساليب أنظمة المؤشرات التربوية والتي توفر للمسؤولين المقدرة على معرفة مدى فاعلية الكلفة التي تنفق على التعليم في توفير تعليم يفي بتطلعات المجتمع وأهدافه”.

وأضاف: “تُمكن أنظمة المؤشرات التربوية التربويين أنفسهم من الوقوف على واقع التعليم الذي يمارسونه بأسلوب علمي يتخذ من قراءة البيانات والمعلومات منهاجًا له ويحتكم إلى مؤشرات موضوعية تتيح تقييمًا علميًا للعملية التعليمية بعيدًا عن الأحكام المبنية على تصورات وانطباعات شخصية”.

وفي هذا الكتاب تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتطوير  العديد من المؤشرات التربوية الهامة التي تعكس واقع العملية التعليمية في محافظات غزة بكافة قطاعاتها وعناصرها، ليكون أداةً مرجعية لتطوير النظام التعليمي.

للاطلاع على كتاب قراءة إحصائية في مؤشرات التعليم العام وتحميله من خلال الضغط هنا

 

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