المواصلات تنظم ورشة عمل لمرشدات مربيات الاطفال حول المادة التعليمية

غزة- الرأي

نظمت الادارة العامة للهندسة والسلامة المرورية _دائرة التوعية المرورية بوزارة النقل والمواصلات، ورشة عمل لمرشدات مربيات الاطفال بوزارة التربية والتعليم حول المادة التعليمية والتى تخص التوعية المرورية لرياض الاطفال .



وفي بداية الورشة رحب طلال القرشلي مدير الادارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بالحضور من ضباط المعهد المروري ووزارة التربية والتعليم والمجلس الاهلي لمنع حوادث الطرق وجمعية فلسطين للسلامة المرورية وجمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة مثمنا الدور الكبير الذي يقومون به من أجل تثقيف وتوعية أبنائنا الطلبة في كافة المراحل التعليمية .



وأكد القرشلي خلال كلمة الوزارة بأن الهدف من هذه الورشة هو شرح المادة العلمية التى أعدتها الوزارة كمنهج لمربيات أطفال الرياض حيث ستقوم المرشدات وبعد هذه الورشة بشرح هذه المادة التعليمية لمشرفات الرياض.

وأشاد القرشلي بالتعاون الكبير بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم من أجل اعتماد هذا المنهج لرياض الاطفال ليكون جزء أساسيا من أوراق العمل لرياض الاطفال .



من جانبه تحدث جبر رضوان ممثلا عن المجلس الأهلي لمنع حوداث الطرق عن الخروج الامن لطلبة المدارس وكيفية التعامل مع الطريق من خلال فيديوهات عملية تصور الاجتياز الامن للطلبة خاصة عند الدخول والخروج من المدارس ورياض الاطفال .



وتحدثت سحر مسعود من جمعية فلسطين للسلامة المرورية عن خطوط المشاة وأهميتها لسلامة المواطنين مؤكدة على ضرورة احترام السائقين لخطوط المشاة وقدمت شرحا مفصلا لكيفية عبور الطريق أثناء مغادرة الطلبة للمدارس وتم عرض فيديو توضيحي لذلك



وفي نفس السياق تحدث الرائد أحمد أبو طبيخ من ضباط المعهد المروري عن خطورة اللعب في الشوارع العامة حيث وقعت العديد من الحوادث المرورية وتسببت بعدد من الوفيات.



كما تحدث الرائد عمر المصري خلال الورشة عن أهمية نزول الطلبة من الجانب الايمن للمركبة واستعرض ذلك من خلال بعض الفيديوهات التوضيحية لمرشدات الرياض من أجل المساهمة في أمن وسلامة الطلبة .



من جانب آخر ، تحدث صائب الزعيم من جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة عن الدراجات الهوائية وخطورة اللعب فيها في الاماكن العامة وأوضح ان العديد من الحوادث المرورية حدثت في العام الماضي راح ضحيتها العديد من الاطفال جراء اللعب في الشوارع ، والشوارع الرئيسية محذرا الاهالى بضرورة متابعة ابنائهم واللعب في النوادي بعيدا عن الشوارع العامة .



وفي نهاية الورشة تم التأكيد والتوصية بضرورة شرح هذا المنهج من خلال المرشدات لكافة مربيات الاطفال في الرياض من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لديهم منذ الصغر واطلاعهم على قوانين السير والسلامة المرورية والاجتياز الامن لعبور الطريق .