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نيابة وشرطة الوسطى يفتتحان دورة مهام مأموري الضبط القضائي للمحققين

01 نيسان / أبريل 2021 12:49

نيابة وشرطة الوسطى يفتتحان دورة مهام مأموري الضبط القضائي للمحققين
نيابة وشرطة الوسطى يفتتحان دورة مهام مأموري الضبط القضائي للمحققين

الوسطى- الرأي

افتتح رئيس نيابة الوسطى المستشار نهاد الرملاوي، ومدير شرطة محافظة الوسطى العميد إياد سليمان، ومفتش عام التحقيقات بالمحافظة العقيد عماد أبو هرة، وبحضور وكيل نيابة شرطة النصيرات أ.صبحي برغوث، دورة تدريبية لتعزيز مهارات وتنمية قدرات ضباط التحقيق في حسن إدارة الملف الجزائي.

وتشمل الدورة التي يشرف عليها وكيل النيابة برغوث، المهارات الفنية في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وواجبات مأموري الضبط القضائي، ومهارات إدارة الملف الجزائي ودقة وشمولية إجراءاته، وتدوين الإفادات، وآليات التحقيق في الجرائم (جنح وجنايات ).

وتمارس النيابة العامة اختصاصها في التحقيق الجنائي طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية التي أطلقتها النيابة العامة؛ تحقيقاً للعدالة، وبسطاً للقسط بين الناس، وتعزيزاً لسيادة القانون.

 

دورة4 نيابة وشرطة الوسطى يفتتحان دورة مهام مأموري الضبط القضائي للمحققين
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