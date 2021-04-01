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تعليم شرق خان يونس يجتمع بمنسقي الإعلام بالمدارس

01 نيسان / أبريل 2021 12:55

تعليم شرق خان يونس يجتمع بمنسقي الإعلام بالمدارس
تعليم شرق خان يونس يجتمع بمنسقي الإعلام بالمدارس

خان يونس- الرأي

عقد قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس اليوم اجتماعًا لمنسقي الإعلام بالمدارس في قاعة طيبة، بحضور مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. عبد القادر أبو فسيفس، ومنسقة الإعلام التربوي بالمديرية أ. نادية أبو مصطفى.


وفي كلمته أوضح قديح أن مديرية شرق خان يونس حريصة على متابعة ملف الإعلام المدرسي ومهام المنسق الإعلامي بالمدارس، وذلك من خلال نشر أخبار وفعاليات المدارس، والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمديرية بهدف وصولها إلى كافة شرائح المجتمع، مثمنًا جهود منسقي الإعلام خاصًة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحالة الوبائية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، مطالبًا في الوقت ذاته بإعادة حملات التوجيه على صفحات المدارس الخاصة القاضية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لمواجهة كورونا نظرًا لصعود المنحنى الوبائي في هذه الفترة، وذلك من أجل المحافظة على صحة أبنائنا الطلبة واستمرارية العمل.


بدوره أشار أبو خاطر إلى حجم الاهتمام والمكانة التي يحظى بها الإعلام المدرسي، حيث أصبحت صفحات المدارس ماكنة إعلامية قوية تنقل الصور المباشرة من الميادين المدرسية في كافة المجالات؛ لذا فإنه يجب توخي الدقة والمسئولية عند نشر الأخبار، وذلك باتباع معايير النشر حسب رؤية الوزارة والمديرية.


من جهته ناقش أبو فسيفس مع منسقي الإعلام حزمة من المحاور التي تخص طبيعة عملهم، مشيرًا إلى نية القسم في إعادة تفعيل المجلة الإلكترونية في القريب العاجل، مؤكدًا على أهمية مشاركة منسقي الإعلام في مسابقة "نجوم الإعلام المدرسي" التي تنظمها الوزارة، مع ضرورة الاهتمام بمجموعة "wathsapp" الخاصة بأولياء الأمور، مضيفًا أن عمل المنسق الإعلامي يتطلب التعاون مع الهيئات التدريسية وإدارات المدارس من أجل تذليل العقبات التي قد تعترض طريقهم ليتمكنوا من أداء رسالتهم على أكمل وجه.


وفي ختام اللقاء تم تكريم المنسقين لجهودهم في المتابعة الإعلامية بمدارسهم.
 

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