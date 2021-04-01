"السراج" يؤكد على دور البلدية لاحتضان الأنشطة الشبابية

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أهمية دور الشباب في الدفاع عن حقوق شعبنا ودورهم الأصيل والريادي في إيصال رسالتنا لكافة المحافل الإقليمية والدولية.



جاء ذلك، خلال مشاركته في حفل افتتاح فعالية إحياء يوم الأرض "الخامسة والأربعين" والتي نظمتها الهيئة العامة للشباب والثقافة في مقر تعاونية " البحر إلنا " على شاطئ بحر غزة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الفلسطينية.



وحضر حفل الافتتاح؛ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، ورئيس الهيئة الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، ولفيف من النخب الشبابية.



وأوضح د. السراج أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة لإحياء المناسبات الوطنية ودعم واحتضان الأنشطة الشبابية التي تعزز ارتباط شعبنا بالهوية الوطنية.

