وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يؤكد على دور البلدية لاحتضان الأنشطة الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية 13 وفاة و1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم أعضاء لجنة إعداد الخطة والموازنة للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يجتمع بمنسقي الإعلام بالمدارس وكالة الرأي الفلسطينية نيابة وشرطة الوسطى يفتتحان دورة مهام مأموري الضبط القضائي للمحققين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنظم ورشة عمل لمرشدات مربيات الاطفال حول المادة التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تصدر كتاب قراءة إحصائية في مؤشرات التعليم العام 2020-2021 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على تعزيز التخصص القضائي والنهوض بتطوير القدرات وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة خان يونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "63" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتفقد المشاريع التنموية المنفذة من المؤسسات غير الحكومية
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال مشاركته في حفل افتتاح فعالية إحياء يوم الأرض

"السراج" يؤكد على دور البلدية لاحتضان الأنشطة الشبابية

01 نيسان / أبريل 2021 01:21

"السراج" يؤكد على دور البلدية لاحتضان الأنشطة الشبابية

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أهمية دور الشباب في الدفاع عن حقوق شعبنا ودورهم الأصيل والريادي في إيصال رسالتنا لكافة المحافل الإقليمية والدولية.


جاء ذلك، خلال مشاركته في حفل افتتاح فعالية إحياء يوم الأرض "الخامسة والأربعين" والتي نظمتها الهيئة العامة للشباب والثقافة في مقر تعاونية " البحر إلنا " على شاطئ بحر غزة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الفلسطينية.


وحضر حفل الافتتاح؛ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، ورئيس الهيئة الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، ولفيف من النخب الشبابية.


وأوضح د. السراج أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة لإحياء المناسبات الوطنية ودعم واحتضان الأنشطة الشبابية التي تعزز ارتباط شعبنا بالهوية الوطنية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟