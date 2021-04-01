تعليم الوسطى: التعليم المهني يوفر فرص عمل ويفتح آفاق واسعة للخريجين

الوسطى- الرأي

أكد مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج على أهمية ودور التعليم المهني في بناء الوطن ومؤسساته والتحرر من الاحتلال.

وأضاف الحاج بأن النظرة إلى التعليم المهني تغيرت عالمياً ومحلياً وأصبح هناك إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم المهني لما يوفره من آفاق وفرص عمل للخريجين.

جاء ذلك ، خلال اللقاء الذي عقدته مديرية التربية والتعليم بالوسطى حول أهمية التعليم المهني وآليات التعريف به، و لبدء فعاليات حملة التوجيه المهني للمرشدين التربويين في مرحلة الصف العاشر الأساسي في مدارس الوسطى، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج و رئيس قسم الإرشاد في الوزارة أنور أحمد ورئيس قسم الإرشاد خليل عسقول ومشرفة الإرشاد عبير مهدي، ورئيس قسم التدريب رهام البشيتي وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

رئيس قسم الإرشاد بالوزارة أشاد بجهود قسم الارشاد التربوي والمرشدين التربويين بالوسطى، وتحدث عن الدور الكبير الذي يلعبه المرشدين في توعية الطلبة وأولياء الأمور وتعريفهم بأهمية التوجه نحو التعليم المهني وترغيب طلاب الصف العاشر الأساسي التسجيل فيه.

وقام كل من المرشد التربوي بمدرسة دير البلح الصناعية محمد عبد الرازق والمرشدة التربوية بمدرسة عبد المعطي الريس المهنية وفاء خويطر بتقديم شرحاً مفصلاً لزملائهم المرشدين حول طبيعة الأقسام الموجودة في مدرستي دير البلح الصناعية وعبد المعطي الريس المهنية وكيفية الانتساب لهما ومدى أهمية التعليم المهني لاحتياجات سوق العمل.

وتم الاتفاق على أن يقوم جميع المرشدين بتفعيل حملة التوجيه المهني داخل مدارسهم لمدة أسبوع وتفعيل كافة الأنشطة الإرشادية لخدمة الحملة، عبر الإذاعة المدرسية وإعداد نشرات توعية وحصص توجيه جمعي وتنفيذ زيارات لطلبة الصف العاشر الأساسي إلى المدارس المهنية، ولقاءات مع أولياء الأمور حول أهمية التعليم المهني وآلية الانتساب له.