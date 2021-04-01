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الكيالي وثابت يتفقدان اختبارات وظائف التربية والتعليم

01 نيسان / أبريل 2021 01:30

الكيالي وثابت يتفقدان اختبارات وظائف التربية والتعليم
الكيالي وثابت يتفقدان اختبارات وظائف التربية والتعليم

غزة- الرأي

أجرى يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، ود. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في الاختبارات المنعقدة لمجموعة من الوظائف التعليمية بمشاركة (47) ألف متقدم ومتقدمة.

وتقام اختبارات وظائف التربية والتعليم عبر (126) لجنة " مدرسة "، عبر (19) وظيفة تخصصية، وسط مشاركة ما يزيد عن (47) ألف متقدم ومتقدمة، شاركوا في الاختبارات وفقاً لتوزيع المديريات والمناطق الجغرافية.

وأعرب يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام عن أمنياته بالتوفيق لكافة المتقدمين عبر مختلف التخصصات، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة المتبعة من وزارة الصحة الفلسطينية في الوقت الراهن.

من ناحيته، أكد د. زياد ثابت أن جهوداً كبيرة بذلت على مدار الساعة لعقد الاختبارات الخاصة بوظائف التربية والتعليم في موعدها المحدد، مؤكداً العمل على قبول طلبات المتقدمين لهذه الوظائف حتى صباح هذا اليوم، لمنح أكبر عدد ممكن من المواطنين فرصة المنافسة على الوظائف التعليمية.

وشهدت الجولة التفقدية حضور، رائد صالحية و عبد القادر أبو علي، و فدوان أبو شريعة و زكريا جودة، وسط متابعات عن قرب للآليات المتبعة في تعزيز فرص النزاهة والشفافية بين كافة المتقدمين في طريق الحصول على الوظيفة الحكومية.

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