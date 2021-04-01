شرطة محافظة غزة تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 30 ألف دولار

غزة- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة خلاف مالي بقيمة "30000" دولار، بين مواطنين على إثر شكوى مالية مُحولّة من النيابة العامة للنظر فيها وحلها بين أطراف الخلاف.

وقال المقدم سامح اشتيوي مدير دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة : " إن مكتب العلاقات العامة بمركز شرطة الرمال غرب المحافظة أنهى الخلاف المالي بين المشتكي "ح.ح" والمشكو ضده "أ.ن" .

وأشاراشتيوي إلى أن العلاقات العامة بشرطة المحافظة أنهت الشكوى التي وردت من النيابة العامة بعد المخالصة بين الطرفين وكتابة سند دين منظم يحفظ حقوق المشتكي.