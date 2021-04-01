الصحة: انطلاق تطبيق الوصف الوظيفي للتخصصات التمريضية الأحد القادم

غزة- الرأي

حددت الإدارة العامة للتمريض في وزارة الصحة، الرابع من أبريل المقبل، موعدا لتطبيق الوصف الوظيفي في مستشفيات الوزارة، وذلك تطبيقاً لخطتها الاستراتيجية في تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين فيها.



و أشار د. خليل شقفة مدير عام التمريض، أن تطبيق الوصف الوظيفي هو نتاج سنوات عديدة من الاجتماعات واللجان مع الخبراء التي وضعت المعالم الهامة للوصف الوظيفي حسب المعايير المهنية العالمية والمحلية والتي ستشكل صورة واضحة لكل التخصصات التمريضية .



وعن آلية تطبيق هذا القرار، قال د. شقفة بأنه تم اختيار 25 قسم للتطبيق كمرحلة أولى بواقع قسم في كل مستشفى مع التنويع في التخصصات ونوعية الخدمة المقدمة وسيتم التوسع تدريجيا ليشمل كل الاقسام. داعيا إلى ضرورة الالتزام بإجراءات تطبيق الوصف وفق ما خطط له من قبل لجنة المسار الوظيفي التي سترعى متابعة التطبيق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك.



من جهته، أكد أ. زهير نوفل رئيس لجنة المسار الوظيفي بأن لجنته استكملت كل اجراءاتها لمتابعة سير التطبيق وانه ستكون جولات ميدانية لتمكين تطبيق الوصف الوظيفي الذي يعتبر إنجازا استراتيجيا للتمريض.