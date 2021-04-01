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قوات التدخل وحفظ النظام بالداخلية تختتم بطولة الشهداء لكرة القدم

01 نيسان / أبريل 2021 01:51

قوات التدخل وحفظ النظام بالداخلية تختتم بطولة الشهداء لكرة القدم
قوات التدخل وحفظ النظام بالداخلية تختتم بطولة الشهداء لكرة القدم

غزة- الرأي

 اختتمت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية بطولة الشهداء لكرة القدم، وذلك في المباراة النهائية التي جمعت فريقي تدخل محافظة شمال غزة وتدخل خان يونس.
وحضر اختتام البطولة مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، وأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة ،وقيادة قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة.

وذكر قسم العلاقات العامة والإعلام في قوات التدخل وحفظ النظام، أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة رعى بطولة شهداء قوات التدخل لخماسيات كرة القدم على مستوى قطاع غزة.

وأشار قسم العلاقات العامة والإعلام في قوات التدخل أن المباراة النهائية في البطولة جمعت بين إدارة قوات التدخل في محافظة شمال غزة مع إدارة قوات التدخل في محافظة خانيونس حيث انتهت بفوز ادارة قوات شمال غزة بهدف دون مقابل.

وفي كلمة له في ختام البطولة شكر اللواء محمود صلاح المجلس الأعلى للشباب والرياضة على رعايتهم للبطولة مؤكداً على أهمية الاستمرار في العمل الرياضي داخل جميع ادارة الشرطة.

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