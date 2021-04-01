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أوقاف غزة وجمعية سواعد تبحثان سبل التعاون بينهما

01 نيسان / أبريل 2021 01:54

أوقاف غزة وجمعية سواعد تبحثان سبل التعاون بينهما
أوقاف غزة وجمعية سواعد تبحثان سبل التعاون بينهما

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، سبل التعاون المشترك مع مدير جمعية سواعد أ. جبر عليوة،

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سالم للجمعية برفقة أ. ساجد الصفدي رئيس قسم القرآن الكريم و م. محمد أبو سعدة رئيس قسم الوعظ والإرشاد وأ. محمد سكيك رئيس شعبة التحفيظ.


وتناول اللقاء بحث تنفيذ برامج متنوعة للارتقاء بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وحفظته ومحفظيه، والعمل على تأهيلهم وتطوي أدائهم  من أجل خدمة القرآن الكريم وآهله.
وأشاد سالم بجهود جمعية سواعد في خدمة المواطنين وتقديم الدعم لهم وخاصة مجال القرآن الكريم، مبدياً استعداد إدارته لتعزيز سبل التعاون والعلاقة ليعود بالنفع على المجتمع.


بدوره رحب جمعية عليوة بوفد المديرية، مثمناً جهودهم واهتمامهم بالمساجد  والحفظة والمحفظين ونشر الوعي الديني لدى المواطنين.

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