العدل تبدأ أولى جلسات اللجان الفنية بدراسة طلبات الخبراء

غزة – الرأي:

عقدت اليوم أولى اللجان الفنية المختصة لدراسة طلبات المتقدمين لخبير لقاءً لدراسة طلبات خبير في مجال الحوادث المرورية بوزارة العدل.

ويعتبر هذا اللقاء باكورة لقاءات اللجان الفنية المختصة التي ستنظر في عشرات طلبات المتقدمين للحصول على رخصة خبير في المجالات المختلفة والمحالة إليها من قبل الدائرة المختصة ولجنة دراسة طلبات القيد للخبراء.

ورحب مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل بالحضور مشيراً إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها وفق قرار وزير العدل رقم (7/03/و.ع) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة طلبات الخبراء في مجال الحوادث المرورية.

وأشار إلى أنه بناء على نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة تم تشكيل لجنة فنية مختصة في مجال الحوادث المرورية تتكون من عقيد حقوقي فهد مصطفى حرب وأ. وليد راغب خليل الفرا وأ. حاتم أحمد محمود العمصي.

وتولت اللجنة اليوم دراسة الطلبات المحالة إليها من الدائرة المختصة وقدمت توصياتها بشأن كافة الطلبات وعددها سبعة عشر طلباً ومن ثم تم رفعها للجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء لإبداء الرأي فيها.