أوقاف الشمال تنظم اللقاء السنوي للعاملين بالمساجد

غزة – الرأي:

نظمت مديرية أوقاف الشمال اللقاء السنوي للعاملين بمساجد المحافظة, وذلك لبحث الاستعداد لشهر رمضان المبارك والاجراءات الوقائية المتبعة في ظل جائحة كورونا, حضره وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري ومدير الوعظ أ. محمد أبو عامر, ونائب مدير عام التعليم الشرعي د. عبد الله أبو عليان, ومدير الشمال د. مرسي سلمان.

وخلال كلمته أكد وكيل وزارة الأوقاف على الدور الريادي للأئمة والخطباء في بناء المجتمع وتقديم التوجيهات اللازمة للمواطنين في ظل انتشاء وباء كورونا, منوهاً الى أن وزارته ستعمل على تفعيل الخطبة الموحدة من أجل تحقيق المقاصد العامة ومعالجة قضايا المجتمع.

كما وأعلن الأغا عن إطلاق مشروع وقفية لكل مسجد ووضع مجالس إدارة لمتابعتها, بما يخدم رؤية الوزارة للارتقاء بملف المساجد.

