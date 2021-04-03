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كشف المسافرين غداً الأحد ومواعيد إجراء فحص "كورونا"

03 نيسان / أبريل 2021 01:41

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، عن  كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح، ومواعيد إجراء فحص "كورونا" ليوم غد الأحد.

وقالت إن السفر غداً للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة من الكشف السابق رقم (2021/10).

ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/11)، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، والحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الاثنين، مع انتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وطالبت المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

رابط الكشف الجديد (2021/11):

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