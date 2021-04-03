وفاة طفلة في حادث سير بحي الزيتون شرق غزة

غزة – الرأي:

وفاة طفلة، مساء اليوم السبت، في حادث سير بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، وفاة الطفلة "غزل نادر صمامة" "عامين" بعد صدمها جيب من نوع نيسان في منطقة المصلبة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.