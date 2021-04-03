بلدية غزة تنجز صيانة مفترق " ضبيط " وسط غزة

انهت بلدية غزة أعمال صيانة ورصف تقاطع شارعي الوحدة والجلاء المعروف ب( مفترق ضبيط ) وسط غزة، حيث استمرت الأعمال طيلة يوم أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى لصباح اليوم السبت.
وذكرت البلدية أنها استخدمت نحو 190 طناً من مادة الاسفلت الساخن في أعمال صيانة وترميم نحو 950 متراً من مساحة التقاطع ورصف طبقة اسفلتية على كامل المفترق.
وأوضحت أن أعمال صيانة المفترق تهدف لتحسين الحركة المرورية على المفترق، وضمن حملة لصيانة الطرق والمفترقات الحيوية الذي تنفذه البلدية لتحسين حالتها.
وبيّنت أنه تم تنفيذ أعمال صيانة المفترق ضمن مشروع صيانة الطرق والمفترقات الذي تنفذه البلدية، وشمل شوارع ومفترقات حيوية في المدينة منها؛ شوارع عمر المختار، والوحدة، وعز الدين القسام، ويافا، وعون الشوا، والأقصى، والطواحين، وامتداد شارع احمد عبد العزيز، ومفترق السرايا، ومفترق الشفاء، وشوارع أخرى في المدينة.
ولفتت البلدية إلى أنه تمت صيانة نحو 43 ألف متر مربع من مساحة شوارع ومفترقات المدينة الحيوية خلال العام الماضي 2020 وبداية العام الحالي.
وفي السياق ذاته أجرت البلدية أعمال صيانة للتشققات والحفر بمادة الاسفلت البارد لعدة شوارع في المدينة منها؛ شوارع متفرعة من شارع بغداد، وشارع بيروت، وشارع تونس، والثورة، وشارع العيون، والرشيد، ومصطفى حافظ، والمشاهرة.