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بلدية غزة تنجز صيانة مفترق " ضبيط " وسط غزة

03 نيسان / أبريل 2021 05:59

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غزة – الرأي:

انهت بلدية غزة أعمال صيانة ورصف تقاطع شارعي الوحدة والجلاء المعروف ب( مفترق ضبيط ) وسط غزة، حيث استمرت الأعمال طيلة يوم أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى لصباح اليوم السبت.

وذكرت البلدية أنها استخدمت نحو 190 طناً من مادة الاسفلت الساخن في أعمال صيانة وترميم نحو 950 متراً من مساحة التقاطع ورصف طبقة اسفلتية على كامل المفترق.

وأوضحت أن أعمال صيانة المفترق تهدف لتحسين الحركة المرورية على المفترق، وضمن حملة لصيانة الطرق والمفترقات الحيوية الذي تنفذه البلدية لتحسين حالتها.

وبيّنت أنه تم تنفيذ أعمال صيانة المفترق ضمن مشروع صيانة الطرق والمفترقات الذي تنفذه البلدية، وشمل شوارع ومفترقات حيوية في المدينة منها؛ شوارع عمر المختار، والوحدة، وعز الدين القسام، ويافا، وعون الشوا، والأقصى، والطواحين، وامتداد شارع احمد عبد العزيز، ومفترق السرايا، ومفترق الشفاء، وشوارع أخرى في المدينة.

ولفتت البلدية إلى أنه تمت صيانة نحو 43 ألف متر مربع من مساحة شوارع ومفترقات المدينة الحيوية خلال العام الماضي 2020 وبداية العام الحالي.

وفي السياق ذاته أجرت البلدية أعمال صيانة للتشققات والحفر بمادة الاسفلت البارد لعدة شوارع في المدينة منها؛ شوارع متفرعة من شارع بغداد، وشارع بيروت، وشارع تونس، والثورة، وشارع العيون، والرشيد، ومصطفى حافظ، والمشاهرة.
 

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