منصة Apple Arcade تحصل على أكبر تحديث لها.. إضافة 30 لعبة جديدة

منذ ظهورها قبل عامين تقريبًا، كانت Apple Arcade تتلقى إمدادًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الألعاب الجديدة، وكان ذلك حتى الآن، حيث أضافت أبل الآن 30 لعبة جديدة دفعة واحدة على Apple Arcade وتتضمن القائمة بعض الألعاب الكلاسيكية القديمة أيضًا

كما أضافت أبل أيضًا فئتين جديدتين - Timeless Classics و App Store Greats من الألعاب على Apple Arcade، وكما يوحى الاسم، لدى Timeless Classics بعض العناوين الشائعة بما فى ذلك "Good Sudoku by Zach Gage" و "Chess - Play & Learn" و "Backgammon".

فيما يحتوى App Store Greats على عناوين ألعاب مثل "Threes!" و "Mini Metro" و "Fruit Ninja Classic".

وتتمثل إحدى أكبر نقاط بيع أبل آركيد فى أن جميع الألعاب خالية تمامًا من الإعلانات ولا تتطلب أى عمليات شراء داخل اللعبة أو اشتراكات من أى نوع، ويتم تضمين Apple Arcade كجزء من Apple One (تبدأ الخطط من 195 روبية) أو للاشتراك الشهرى بقيمة 99 روبية مع إصدار تجريبى مجانى لمدة شهر واحد.

وقال مات فيشر، نائب رئيس شركة أبل: "فى عامها الافتتاحي، استحوذت Apple Arcade على نقاد وسائل الإعلام والمعجبين لإبداعها ومحفظة متنوعة والتزامها بخصوصية اللاعبين، وتوفير خدمة ألعاب آمنة للاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء"، وأضاف فيشر: "نطلق اليوم أكبر توسع لنا منذ ظهور الخدمة، ونقدم الآن أكثر من 180 لعبة رائعة تشمل ألعاب Arcade Originals الجديدة، و Timeless Classics، و App Store Greats".

وتشمل الألعاب الجديدة التى تمت إضافتها على Apple Arcade "NBA 2K21 Arcade Edition" و "Star Trek: Legends" و "The Oregon Trail"، أما الألعاب التى تمت إضافتها إلى Timeless Classics تشمل "Checkers Royale" و "Chess - Play & Learn" و "Flipflop Solitaire" و "Good Sudoku لـ Zach Gage" و "SpellTower" و "Mahjong Titan" ؛ بينما فى App Store Greats، الألعاب الجديدة هى "BADLAND" و "Blek" و "Don't Starve: Pocket Edition" و "Reigns" و "The Room Two".

وكشفت أبل أيضًا أنها ستضيف "Legends of Kingdom Rush" و "Frenzic Overtime" و "Leo’s Fortune" قريبًا على Apple Arcade.