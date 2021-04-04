أندية الصداقة والهلال واتحاد وخدمات خان يونس تتأهل للنهائيات

بلغت أندية الصداقة، والهلال، واتحاد خان يونس، وخدمات خان يونس، نهائي كلٍّ فرع في بطولة طوكيو الرابعة لفئة الشباب تحت 17 عاماً في الفرعين غزة والشمال، والوسطى والجنوب في البطولة التي تقام بتمويل من حكومة اليابان وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على ملاعب القطاع.

فقد وصل نادي الصداقة إلى هذا الدور بفوزه على جاره خدمات الشاطئ، بنتيجة 1-صفر لفرع غزة والشمال، على ملعب فلسطين الدولي، سجله المهاجم خالد هنية في الدقيقة 46، ليغادر الشاطئ المنافسات.

وفي نفس الفرع، تأهل الهلال بفوزه على الأهلي الفلسطيني 4-2، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على ملعب اليرموك البلدي، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي فرع الوسطى والجنوب على ملعب رفح البلدي، جاء وصول إلى نهائي فرعه خدمات خان يونس بفوزه على جمعية الصلاح الإسلامية بنتيجة 4-1، سجلها صهيب أبو حمرة، وعبد الحميد أحمد- هدفان، وعلي أبو جاموس، فيما سجل هدف الصلاح إسلام المنايعة.

وفي ذات الفرع، جاء بلوغ اتحاد خان يونس إلى النهائي بفوزه على البطل خدمات رفح، بنتيجة 2-1 على

ملعب الشهيد محمد، سجلهما خالد النبريص في الدقيقة 55، وكمال النديَّات في الدقيقة 59، وسجل للخدمات سليمان النصاصرة (في الدقيقة 42 من ركلة جزاء).

وسيلاقي الصداقة الهلال لتحديد المتأهل عن غزة والشمال، وسيلتقي الجاران اتحاد وشباب خان يونس لتحديد المتأهل عن الفرع الآخر.