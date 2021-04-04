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ديوان المظالم يناقش سبل اتخاذ اجراءات السلامة للموظفين والمواطنيين

04 نيسان / أبريل 2021 10:49

ديوان المظالم يناقش سبل اتخاذ اجراءات السلامة للموظفين والمواطنيين
ديوان المظالم يناقش سبل اتخاذ اجراءات السلامة للموظفين والمواطنيين

غزة- الرأي

عقد ديوان المظالم برئاسة مجلس الوزراء اجتماع مع الموظفين والموظفات العاملين بالديوان برئاسة مدير عام الديوان أ. رامز تمراز وبحضور المدراء ورؤساء الاقسام والموظفين العاملين بالديوان وذلك بمقر الديوان بغزة .


وناقش الحضور كيفية الموائمة بين القرارات الحكومية بتقليص الدوام في المؤسسات الحكومية مع عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطن بالاضافة الي تطبيق اجراءات السلامة من قبل الموظفين والمواطنيين الذين يتقدمون بمظالم أو المراجعين .


من جانبه، أشار مدير عام الديوان بأن ديوان المظالم يستقبل استفسارات المواطنيين ومراجعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الي امكانية تسجيل المظالم عن طريق برنامج الدخول الموحد .


وأضاف تمراز انه يمكن للمواطن ان يراجع ويستفسر حول المظالم  عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اجل التقليل من حركة المواطنيين مع العلم ان عناويين الديوان واضحة ومعلنة .


يذكر ان ديوان المظالم  ينظر في الشكاوي المتعلقة باي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او أفعال الامتناع الصادر عن المؤسسات الحكومية أو موظفيها.

وينظر الشكاوي والمظالم المقدمة ضد الهيئات الحكومية والوزارية وغير الوزارية كافة بالاضافة الى الشكاوي والمظالم المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية والشكاوي المقدمة من دوائر الشكاوي في الوزارات الحكومية   ولا يقع في اختصاص ديوان المظالم امام القضاء أو هيئة التحكيم أو التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم قضائي أو حكم تحكيم لا تقع في اختصاص ديوان المظالم وذلك لاستقلال القضاء بالاضافة الى عدم نظر القضايا والنزاعات التي يختص بنظرها المجلس التشريعي . 

168932289_3871760456245646_398987001860436788_n ديوان المظالم يناقش سبل اتخاذ اجراءات السلامة للموظفين والمواطنيين
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