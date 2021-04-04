هيئة الزكاة تعزز تعاونها مع وزارة المالية

غزة- الرأي

زار وفد من هيئة الزكاة الفلسطينية يوم الخميس الماضي، وزارة المالية، وضم الوفد الزائر د.علاء الدين الرفاتي رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، و إياد شعبان المدير التنفيذي، و محمود عاشور قسم الإيرادات.

ورحب وكيل وزارة المالية عوني الباشا بوفد الهيئة، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين هيئة الزكاة الفلسطينية ووزارة المالية خاصة فيما يتعلق بمتابعة البرامج المشتركة، والتأكيد على الإتفاق المبرم مع الوزارة خاصة فيما يتعلق بخصم الزكاة من ضريبة الدخل، وفقاً لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني.



كما واتفق الجانبان نحو تنفيذ مشروع زكاة الفطر خلال شهر رمضان لعام 2021م بما يخدم أكبر شريحة ممكنة من الأسر المستورة والمتعففة من أبناء شعبنا، حيث أبدى الباشا كامل استعداده لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تعظيم فريضة الزكاة لما لها من دور هام في تخفيف حجم المعاناة عن الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا في محافظات قطاع غزة.