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"الشرطة النسائية" بمحافظة خانيونس تُنفذ 192 مهمة خلال مارس

04 نيسان / أبريل 2021 11:09

"الشرطة النسائية" بمحافظة خانيونس تُنفذ 192 مهمة خلال مارس

خان يونس- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خانيونس، 192 مهمة خلال شهر مارس المنصرم، تنوعت ما بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخانيونس أنها استقبلت 82 شكوى وإفادة من المواطنات، فيما عملت على حل 7 قضايا بشكل ودي أو بتعهدات، وقامت كذلك بتحويل 3 قضايا للنيابة العامة.

وأوضح مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في 34 قضية مختلفة، إلى جانب المشاركة في 16 مهمة تفتيش، و5 مهمات ترحيل نزيلات، و6 مهمات إحضار مشروحات، و13 قضية اعتداء، و7 مهمات تأمين محكمة شرعية

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخانيونس شاركت في "19" فعالية وأنشطة متنوعة تمت دعوتهم إليها.

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