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خلال الربع الأول من2021

"المستشفى الجزائري" يُقدّم 21 ألف خدمة طبية

04 نيسان / أبريل 2021 11:11

"المستشفى الجزائري" يُقدّم 21 ألف خدمة طبية

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 21 ألف و332 خدمةً طبيةً خلال الربع الأول من عام2021.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدم 1330 خدمة وعيادة الأسنان 1748 خدمة وألفي و39 استمارات الأقسام الداخلية، في حين قدم قسم المختبر 4 آلاف و786 خدمة، وقسم الأشعة ألفي و939 خدمة فيما تم تقديم 1952 وصفة طبية، و3 آلاف و928 خدمة أخرى قدمها قسم التمريض.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، المقدم طبيب إحسان قديح أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 12 آلاف و716 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال الربع الأول من عام2021.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل "887 "حالة، ومبيت أطفال"83" حالة، وعيادات الجراحة ألفي و950 حالة، بينما استقبلت عيادة النساء والولادة "971" حالة، وقسم الاستقبال 3 آلاف و537 حالة، وعيادات الباطنة "1950" حالة، وحالات أخرى "2055" حالة، في حين أجرى المشفى 111 عملية جراحية متنوعة.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

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