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بلدية غزة تجمع نحو 60 من الكلاب السائبة شهريًا

04 نيسان / أبريل 2021 11:37

غزة- الرأي:

كثف قسم الصحة الوقائية في بلدية غزة من جهوده في عمليات جمع الكلاب السائبة من شوارع المدينة، ونقلها إلى المحمية التي أقامتها البلدية بالتعاون مع جمعية سلالة للرفق بالحيوان في شارع (10) جنوب المدينة، ضمن جهودها لتخفيف الأذى الذي تسببه والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين. وأفاد رئيس قسم الصحة الوقائية محمد العشي أن نحو (60) من الكلاب السائبة تجمع شهريًّا من كل شوارع ومناطق المدينة وتنقل إلى المحمية، موضحًا أن عدد الكلاب في المحمية وصل إلى نحو (600) كلب. وأوضح أن البلدية تتجنب استخدام وسائل غير رحيمة كالقتل أو التسميم، وأن الكلاب تصطاد وتوضع في أقفاص وتنقل إلى المحمية، مبينًا أن طواقم القسم تواجه أحيانًا صعوبات في عمليات الجمع، بسبب هروب الكلاب من المكان نهارًا والعودة إليه ليلًا. وبين أن البلدية تبحث حاليًّا بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة استخدام آليات جديدة لتسهيل عملية جمع الكلاب، وتسهيل عملية السيطرة على أكبر عدد منها، بسبب الصعوبات التي تواجهها طواقم القسم في عمليات الجمع. وأضاف العشي: "إن المحمية أقيمت على أرض تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، وتفصل الذكور عن الإناث لمنع تكاثرها وزيادتها"، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه عمل البلدية في المحمية وجمع الكلاب وأبرزها الحاجة إلى قطعة أرض أكبر ومكان مناسب لعملية الجمع والأزمة المالية التي تمر بها البلدية، الأمر الذي يتطلب دعمًا من المواطنين.
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