بلدية غزة تجمع نحو 60 من الكلاب السائبة شهريًا

11:37بلدية غزة تجمع نحو 60 من الكلاب السائبة شهريًا

11:55التفتيش القضائي والمراقب العام يؤكدان على الجولات التفتيشية للمراكز الشرطية

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