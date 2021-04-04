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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

04 نيسان / أبريل 2021 11:43

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وذكرت الوزارة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد (2021/11).

ودعت الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير بالكشف الجديد اضغط هنا:

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