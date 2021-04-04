التفتيش القضائي والمراقب العام يؤكدان على الجولات التفتيشية للمراكز الشرطية

غزة- الرأي

اكد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي المستشار يحي الفرا، ووفد مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية على على اجراء جولات تفتيشية مشتركة علي المراكز الشرطية ومراكز الإصلاح والتاهيل .

ويأتي ذلك من خلال رفع تقارير عن الملاحظات وآلية معالجة الإشكاليات في مكاتب التحقيق بكافة المراكز الشرطية، وتعزيز الشراكة والتكاملية وضمان آليات الرقابة على أعمال جهات إنفاذ القانون، وسرعة النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمؤسسات الحقوقية؛ لترسيخ ثقافة سيادة القانون وإحقاق الحق وإقامة العدل.

واستمرار الجهود والبرامج التي تعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة، والحرص على سلامة الإجراءات، وحماية الحقوق والحريات العامة، وفتح الابواب لسماع مظالم المواطنين وسرعة النظر فيها وردها؛ لتحقيق العدل وبسط القسط بين الناس.

وقد حضر الاجتماع من النيابة العامة عضوي ادارة التفتيش القضائي نائل شملخ وعلاء مهاني ، وعن مكتب المراقب العام مدير إدارة شؤن المحافظات العقيد رامي الطهراوي، ومدير ,ومدير وحدة حقق الانسان الممقدم بشير جابر والمستشار القانوني المقدم/د فرج سكر ومدير وحدة العلاقات العامة المقدم علاء البنا

وتوافق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة في التحقيق بالمخالفات التي تخص افراد الشرطة وفتح قنوات مباشرة بين مكتب المراقب العام ورؤساء النيابات الجزئية ومتابعة المقترحات العلاجية في تنفيذ مذكرات الاحضار العالقة ، و توطيد العلاقة مع أركان منظومة العدالة الجنائية، والمؤسسات الحقوقية؛ لتعزيز المساءلة والرقابة على الأداء وأعمال جهات إنفاذ القانون، وتحقيق النزاهة والشفافية، وتجويد العمل للوصول إلى العدالة الناجزة