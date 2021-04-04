وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجمع نحو 60 من الكلاب السائبة شهريًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مواطناً مقدسياً على هدم منزله بنفسه وكالة الرأي الفلسطينية ما هي آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية؟ وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدّم 21 ألف خدمة طبية وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة النسائية" بمحافظة خانيونس تُنفذ 192 مهمة خلال مارس وكالة الرأي الفلسطينية 140 طفلًا يواجهون أوضاعًا قاسية في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الزكاة تعزز تعاونها مع وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش سبل اتخاذ اجراءات السلامة للموظفين والمواطنيين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2793) الاحد4/4/2021
أخبار » الأخبار الحكومية

لتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة الجنائية

التفتيش القضائي والمراقب العام يؤكدان على الجولات التفتيشية للمراكز الشرطية

04 نيسان / أبريل 2021 11:55

التفتيش القضائي والمراقب العام يؤكدان على الجولات التفتيشية للمراكز الشرطية
التفتيش القضائي والمراقب العام يؤكدان على الجولات التفتيشية للمراكز الشرطية

غزة- الرأي

اكد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي المستشار يحي الفرا، ووفد مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية على على اجراء جولات تفتيشية مشتركة علي المراكز الشرطية ومراكز الإصلاح والتاهيل .

ويأتي ذلك من خلال رفع تقارير عن الملاحظات وآلية معالجة الإشكاليات في مكاتب التحقيق بكافة المراكز الشرطية، وتعزيز الشراكة والتكاملية وضمان آليات الرقابة على أعمال جهات إنفاذ القانون، وسرعة النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمؤسسات الحقوقية؛  لترسيخ ثقافة سيادة القانون وإحقاق الحق وإقامة العدل.

واستمرار الجهود والبرامج التي تعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة، والحرص على سلامة الإجراءات، وحماية الحقوق والحريات العامة، وفتح الابواب لسماع مظالم المواطنين وسرعة النظر فيها وردها؛ لتحقيق العدل وبسط القسط  بين الناس.
وقد حضر الاجتماع من النيابة العامة عضوي ادارة  التفتيش القضائي  نائل شملخ وعلاء مهاني ، وعن مكتب المراقب العام مدير إدارة شؤن المحافظات العقيد رامي الطهراوي، ومدير ,ومدير وحدة حقق الانسان الممقدم بشير جابر والمستشار القانوني المقدم/د فرج سكر ومدير وحدة العلاقات العامة المقدم علاء البنا 

وتوافق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة في التحقيق بالمخالفات التي تخص افراد الشرطة وفتح قنوات مباشرة بين مكتب المراقب العام ورؤساء النيابات الجزئية ومتابعة المقترحات العلاجية في تنفيذ مذكرات الاحضار العالقة ، و توطيد العلاقة مع أركان منظومة العدالة الجنائية، والمؤسسات الحقوقية؛ لتعزيز المساءلة والرقابة على الأداء وأعمال جهات إنفاذ القانون، وتحقيق النزاهة والشفافية، وتجويد العمل  للوصول إلى العدالة الناجزة

015fbffd-fb54-4054-b22f-85c556e13432 التفتيش القضائي والمراقب العام يؤكدان على الجولات التفتيشية للمراكز الشرطية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟