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"السياحة " تنفذ 285 جولات تفقدية للمنشآت السياحية خلال مارس الماضي

04 نيسان / أبريل 2021 11:59

"السياحة " تنفذ 285 جولات تفقدية للمنشآت السياحية خلال مارس الماضي

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار أن طواقم الوزارة نفذت خلال شهر مارس الماضي أكثر من (285) جولة ميدانية على مختلف المنشآت السياحية والترفيهية في قطاع غزة، بالتعاون مع مباحث السياحة وذلك بهدف متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والاغلاق.


واضافت الوزارة في تصريح صحفي انها كثفت جولاتها التفقدية خلال الشهر الماضي ، وذلك بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في قطاع بالموجه الثانية حيث ارتفعت اعداد المصابين بشكل واضح، مما استدعى مراقبة حثيثة ومكثفة لكافة المنشآت السياحية في قطاع غزة لمتابعة الالتزام بقرارات الاغلاق وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامه ابناء شعبنا، ومحاولة تسطيح منحنى انتشاء فيروس كورونا. 


واشارت الوزارة الى ان طواقمها أجرت جولات تفقديه على عشرات المطاعم ولعدة مرات، كذلك على صالات الافراح، والكافيهات والاكشاك على شاطئ البحر وكذلك الشاليهات.

ودعت المسئولين عن تلك المنشآت الى ضرورة عدم مخالفة التعليمات الصادرة من وزراتي الصحة والداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والالتزام بمواعيد الاغلاق حفاظاً على الصحة العامة، وحذرتهم في نفس الوقت من مخالفة التعليمات الامر الذى قد يؤدى الى اغلاق المنشأة او فرض غرامات مالية عليها نظرا لخطورة الوضع الوبائي في القطاع .

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