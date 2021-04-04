"هنية" يوقع اتفاقية ترميم صالة "سعد صايل" بقيمة (50.000) دولار

وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية بدء تنفيذ مشروع ترميم صالة سعد صايل بمدينة غزة، بقيمة (50.000) دولار، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية التي ينفذها المجلس الأعلى على مستوى محافظات غزة.



وأوضح عبد السلام هنية، أن الشركة المنفذة لمشروع الترميم ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت في أعمال الترميم والصيانة، على أن يتم نقل جميع الأنشطة الرياضية والمباريات التي تستضيفها الصالة إلى صالات أخرى لحين انتهاء عملية الترميم.



وأكد هنية أن سياسة المجلس الأعلى تتمثل في تهيئة المنشٱت الرياضية من حيث التجهيزات والمرافق ومعالجة كافة الاحتياجات والإشكاليات التي كانت تعاني منها هذه المنشٱت لضمان ملاءمتها للنشاط الرياضي.



وأشار إلى أن مشاريع التطوير والبناء ستتواصل خدمة للشباب والرياضيين، وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد جملة من الاحتفالات بافتتاح مشاريع لتطوير المرافق الرياضية تزامنا مع يوم الرياضي الفلسطيني، وهي صالة رفيق السالمي بالشاطيء، وملعب الجامعة الإسلامية متعدد الأغراض، وملعب جامعة الإسراء، وقاعة الأفراح بنادي الزيتون، وصالة اللياقة البدنية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.