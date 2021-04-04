العدل تصدر تقرير "واقع العدالة في قطاع غزة للنصف الثاني من 2020"

غزة- الرأي

أصدرت وزارة العدل " تقرير واقع العدالة في قطاع غزة النصف الثاني 2020".

وقالت مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة م. إيناس الرنتيسي، إن التقرير يهدف لرصد وتقييم واقع العدالة في قطاع غزة في النصف الثاني 2020، وذلك لمساعدة صانع القرار في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات لتحسين بيئة العدالة، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد.



وقد اعتمد التقرير على تجميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات الأداء لكل من المحاكم، والنيابة العامة ووزارة العدل ومرافقها بالإضافة إلى مؤشرات حقوق الإنسان وخاصة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والتي تمت دراستها وتحليلها ومن ثم صياغة الحلول والمقترحات والتوصيات لمعالجة المشكلات.



وقد وضع التقرير التوصيات المناسبة لحل المشكلات التي تم تشخيصها عدد من المشكلات في بعض المؤسسات نتيجة لظروف الحصار، وإجراءات الوقاية من وباء كورونا وغيرها.



وأكدت م. الرنتيسي أن وكيل الوزارة اعتمد التقرير وسيتم ارسال نسخ مطبوعة لكل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة والداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.