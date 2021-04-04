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"المجلس الأعلى للرياضة" يستكمل منافسات بطولة الوزارات الكروية

04 نيسان / أبريل 2021 01:37

"المجلس الأعلى للرياضة" يستكمل منافسات بطولة الوزارات الكروية

غزة- الرأي

أسفرت مباريات اليوم الثاني من منافسات بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخماسيات كرة القدم، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على صالة سعد صايل بغزة، عن النتائج التالية:
- فوز وزارة الداخلية على ديوان الموظفين (3/1)
- تعادل الحكم المحلي والمواصلات (2/2)
- فوز التربية والتعليم على وزارة العمل (7/صفر)
- فوز سلطة الأراضي على القضاء الشرعي (5/2)
- فوز وزارة الصحة على سلطة الطاقة (5/2)
- فوز إداري لمجلس الوزراء على وزارة الأشغال (2/صفر).
يذكر أن البطولة سيتم استكمالها على صالة نادي الصداقة نظراً لبدء أعمال الصيانة في صالة سعد صايل.
 

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