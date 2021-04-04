"المجلس الأعلى للرياضة" يستكمل منافسات بطولة الوزارات الكروية

غزة- الرأي

أسفرت مباريات اليوم الثاني من منافسات بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخماسيات كرة القدم، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على صالة سعد صايل بغزة، عن النتائج التالية:

- فوز وزارة الداخلية على ديوان الموظفين (3/1)

- تعادل الحكم المحلي والمواصلات (2/2)

- فوز التربية والتعليم على وزارة العمل (7/صفر)

- فوز سلطة الأراضي على القضاء الشرعي (5/2)

- فوز وزارة الصحة على سلطة الطاقة (5/2)

- فوز إداري لمجلس الوزراء على وزارة الأشغال (2/صفر).

يذكر أن البطولة سيتم استكمالها على صالة نادي الصداقة نظراً لبدء أعمال الصيانة في صالة سعد صايل.

