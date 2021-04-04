"هنية" يعلن عن اعتماد مشروع إنشاء ملعب وحديقة الزيتون

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن نجاح جهود بلدية غزة في اعتماد مشروع إنشاء حديقة وملعب حي الزيتون، كأول مشروع يخدم الحي ويوفر المكان الملاءم لممارسة النشاط الرياضي.

وقدم هنية التهنئة لرئيس بلدية غزة د.يحيى السراج بعد اعتماد المشروع من صندوق إقراض البلديات بتكلفة تبلغ (400) ألف دولار، وقال إن المجلس الأعلى كان أحد المساهمين والداعمين لإنجاز هذا المشروع من خلال طرحه على صندوق إقراض البلديات العام الماضي، والتأكيد على أهميته في جميع اللقاءات مع رؤساء البلديات ومع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومع وكيل الوزارة المهندس أحمد أبو راس.

وكان هنية زار بلدية غزة والتقى د.يحيى السراج صباح اليوم الأحد، وتم طرح العديد من الملفات التي تخص النشاط الرياضي، وأكد هنية على أهمية مشروع ملعب الزيتون لما يقدمه من مساحة تتيح للشباب والرياضيين وأهالي الحي وشرق مدينة غزة ممارسة النشاط الرياضي وتلبية احتياج المجتمع بتوفير مكان لممارسة الأنشطة المختلفة في مكان مناسب ومهيأ لهذا الغرض.

وطرح هنية خلال اللقاء عدة ملفات منها الاتفاق بين نادي الجلاء وبلدية غزة على إنشاء مبنى للنادي بالشراكة مع البلدية ومتابعة الترتيبات، وتخصيص مجمعات رياضية في الواجهة البحرية لمدينة غزة، وطرح تطوير ملعب نادي التفاح في المشاريع التي ستقدمها البلدية خلال الخطة القادمة من خلال صندوق إقراض البلديات، ومنح الفرصة للرياضيين في الأندية للاستفادة من برامج التشغيل الممولة من خلال البلديات، كما أكد على أهمية إعطاء مساحة مناسبة لتطوير المنشآت والمرافق الرياضية من خلال المشاريع الممولة من خلال البلديات.

يدوره رحب د.يحيى السراج بزيارة عبد السلام هنية وشكره على دوره في المساهمة بتطوير المنشآت الرياضية ودعم الأندية، كما أشاد بجهوده في التواصل مع صندوق إقراض البلديات لتعزيز فرص تمويل المشاريع الرياضية.

وأكد د.السراج أن البلدية لديها اهتمام كبير بتطوير المرافق الرياضية وقال إن البلدية ستشرع خلال الأيام القادمة في تطوير مركز هولست بحي الدرج وتجهيز ملعب معشب مع إنارة وتطوير المكان لخدمة المواطنين، بالإضافة لتوفير مجمعات رياضية مخصصة للنشاط الرياضي في الواجهة البحرية لمدينة غزة، كما أكد اهتمامه بالاتفاق مع نادي الجلاء وإنشاء مبنى للنادي بمساهمة من البلدية.

وأضاف أن المشاريع الخاصة بتطوير المرافق الرياضية ستبقى على سلم أولويات المجلس البلدي نظراً لحاجة الشباب الملحة لمساحات ومرافق تحتضن مواهبهم وتساهم في تطوير قدراتهم بما يخدم المجتمع.