وزارة الأسرى تستعرض انجازاتها خلال 15 عامًا

غزة – الرأي

استعرض وكيل وزارة الأسرى في غزة بهاء الدين المدهون، اليوم الأحد، الإنجازات التي حققتها وزارته خلال الـ 15 عاما الماضية.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلام الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة.

وقال المدهون، إن قضية الأسرى من أهم الثوابت الوطنية الفلسطينية وهي قضية كل فلسطيني وعربي ومسلم حتى تحريرهم جميعا، واعطائهم حقوقهم، وأن رسالة الوزارة هي العمل على تحرير الاسرى ودعم كل الطرق لتحقيق ذلك وترسيخ مشروعية نضالهم كونهم أسرى حرية سجنوا على خلفية مقاومة الاحتلال وتنطبق عليهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وشدد على ضرورة إبقاء قضية الأسرى حيّة في كافة المحافل المحلية والعربية والدولية وترسيخ علاقات بناءة مع كافة المؤسسات المعنية بقضية الأسرى والمؤسسات الحقوقية، والعمل على توفير حياه كريمة للأسرى وذويهم من خلال دعمهم مادياً ومعنوياً واجتماعياً، وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع بما يكفل لهم حياة كريمة بعد خروجهم من السجون.

وأضاف أن محور عمل الوزارة هو توفير حياة كريمة للأسير وعائلته وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وذلك لضمان حياة تليق بحجم تضحياتهم ورعاية أبنائهم وأسرهم، وصرف مخصصات ورواتب شهرية منتظمة للأسير واسرته حسب القوانين والأنظمة المعمول بها حيث يستفيد جميع الاسرى داخل السجون من هذه الخدمة وعددهم في غزة 270 تدفع منها مالية غزة شهريًا مبلغ وقدره 366560 شيكل.

وبين المدهون أن الوزارة تعمل على تقديم خدمة التعليم الجامعي للأسرى داخل السجون وتسديد رسومها، حيث استفاد منها1770 اسير، وتقديم خدمة تعليم الثانوية العامة للأسرى داخل السجون والتعليم الموازي وما دونها من مستويات التعليم، حيث استفاد من هذه الخدمة أكثر من 1000 أسير، لافتا أن الوازرة تُقدم خدمة اعتماد شهادات الدورات في المجالات الادارية والثقافية والدينية والسياسية، والتي يحصل عليها الأسير داخل السجن بالتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية واعتماد آلاف الشهادات.

وذكر أن الوزارة قدمت منح مالية في العديد من المناسبات لجميع عائلات الأسرى أبرزها مكرمة الشهيد ابو أيمن شويدح وزير الأسرى السابق بواقع 500$ دولار لكل عائلة أسير لعدد 1000 عائلة بمبلغ إجمالي وقدره 500000$ دولار، وتقديم منحة بواقع (100$) دولار لكل عائلة أسير عدد إجمالي 850عائلة بمبلغ إجمالي مقداره 85000$ دولار.

وتابع أن ذوي الأسرى والأسرى المحررين حصلوا على مكرمة حج من خادم الحرمين على مدار ثلاثة مواسم حج، حيث استفاد من هذه المكرمة ما يقارب (1000) حاج من ذوي الأسرى والأسرى المحررين، مشيرا أن الوزارة تُقدم خدمة الإعفاء من رسوم التامين الصحي لذوي الأسرى داخل السجون من الدرجة الأولى كالزوجة والأبناء والوالدين بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاعفاءات 9000 مستفيد.

وذكر المدهون أن الوزارة عملت على تقديم خدمة الإعفاء من رسوم التعليم الجامعي والمدرسي لذوي الأسرى داخل السجون، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية، حيث استفاد من هذه الخدمة أكثر من 400 مستفيد، وتقديم خدمة اعفاءات وخصومات بالتعاون مع شركة الكهرباء على الاشتراك وفاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بعائلات الاسرى وعددهم 270.

وقال إن الوزارة قدمت خدمة اعفاءات وخصومات بالتعاون مع البلديات على الاشتراك وفاتورة المياه الشهرية الخاصة بعائلات الاسرى وعددهم 270، وخصم 40 شيكل عن كل فاتورة شهرية خاصة بهم، والحصول على إعفاءات من تراخيص البناء والتطوير لعدد 200أسير، والعمل على تقديم مساهمات مالية لتغطية نفقات بعض العلاجات لأهالي الاسرى وتكاليف عمليات زراعة النطف المهربة للأسير نفسه، وإعفاءات وخصومات أخرى بالتعاون مع المؤسسات الصحية غير الحكومية.

وأوضح المدهون، أن الوزارة عملت على تمكين الأسرى المحررين وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، وتوظيف واستيعاب جميع الأسرى المحررين أصحاب مدد الاعتقال العالية في المؤسسات الحكومة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها، لافتا أن عدد الأسرى المحررين الذين تم استيعابهم على كادر وزارة الداخلية وبعض وزارات الحكومة بلغ 701 أسيرا محررا.

وذكر أمن الوزارة صرفت راتب مقطوع شهري للأسرى المحررين أصحاب مدد الاعتقال المتوسطة حسب النظام، حيث استفاد من هذه الخدمة أكثر من 1000 أسير محرر تدفع منها مالية غزة شهريا مبلغ إجمالي وقدره 448045 شيكل، مشيرا أن الوزارة صرفت راتب بطالة مؤقتة شهري للأسرى المحررين أصحاب مدد الاعتقال البسيطة حسب المدة التي أمضاها في السجن حيث تم صرف لعدد 200 أسير محرر.

وأشار المدهون، إلى أن الوزارة وفرت خدمة سكن للأسرى المحررين، حيث تم تسليم عدد 26 شقة سكنية للأسرى المحررين أصحاب مدة الأسر العالية الذين وقعت عليهم القرعة في مشروع برج الصالحي 1 لإسكان الأسرى المحررين الممول من الجمهورية الايرانية الاسلامية على أرض حكومية والواقع في محافظة خانيونس، وقد بلغت تكلفة انشاء البرج 1000000$ مليون دولار.

وأضاف أن الوزارة وبقرار من الحكومة شكلت جمعية وفاء الأحرار الخاصة بإسكان الأسرى المحررين، والتي أشرفت على بناء مدينة وفاء الأحرار بتمويل من دولة قطر الشقشقة على الأرض التي تبرع بها السيد أبو مدين والواقعة في جنوب مينة غزة، وتم تسليم عدد 280 شقة للأسرى المحررين الذين حرروا في صفقة وفاء الأحرار، حيث بلغت قيمة التمويل 25000000$ خمسة وعشرين مليون دولار.

وأكد المدهون أن الوزارة قدمت خدمة التأهيل الاقتصادي للأسرى المحررين من خلال جلب دعم لتمويل مشاريع اقتصادية صغيرة خاصة بالأسرى المحررين، بالتعاون مع جهات مانحة، حيث استفاد من هذه الخدمة 70 أسير محرر بمبلغ اجمالي $490000 ألف دولار، وأنها قدمت خدمة التأهيل العلمي الأكاديمي للأسرى المحررين من خلال تغطية رسوم التعليم الجامعي للأسير المحرر من جهات مانحة وبالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، لرفع المستوى التعليمي له وحصوله على شهادة أو مؤهل علمي يساعده في الاندماج في المجتمع وسوق العمل، وتقديم هذه الخدمة لعدد 300 أسير محر، بتغطية مالية تقدر بــ 765000$ ألف دولار.

وبين المدهون أن الوزارة دعمت مشاريع زواج الاسرى المحررين بشكل جزئي سواء بالأعراس الجماعية أو بالدعم الفري، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجمعيات حسب الأنظمة لديها، حيث تم دفع مبلغ $4000 دولار لتزويج عدد 5 من المحررين، اضافة لدعم الأعراس الجماعية.

ولفت إلى أن الوزارة نفذت مشروع مؤازرة والذي يقوم على مشاركة وتواجد طاقم الوزارة مع أهالي الاسرى المتجمعين في ساعات الفجر في مقر الصليب الاحمر استعدادا لزيارة ابنائهم داخل السجون، حيث يتم دعمهم وتفقد أوضاع الزيارات وتذليل أي عقبات تواجههم، ويتم خلال الجولة تقديم وجبة افطار لكل شخص، حيث تم تنفيذ اكثر من 200 جولة مؤازرة.

وأكد المدهون عملت على تفعيل قضية الأسرى إعلاميا وميدانيا ونشر الوعي بأهمية التضامن معهم، وتنظيم مئات من الفعاليات والأنشطة المحلية الميدانية المساندة للأسرى والهادفة لإبقاء قضيته حية، واشراك وتفعيل أكبر عدد من المؤسسات المجتمعية والفعاليات الشعبية،

وبين أن الوزارة نفذت مشروع تعريف الجيل بقضية الأسرى، حيث استهدف طلبة المدارس والجامعات من خلال عدة نشاطات أبرزها تنظيم أنشطة في المدارس والجامعات، واشراك الطلاب في وقفات الصليب مع أهالي الأسرى، واستضافة وفود من الطلاب في الوزارة لتعريفهم بقضية الاسرى عبر المواد الصورة والشرح، وزيارتهم معرض تراث الحركة الاسيرة.

ولفت إلى التواجد المستمر والمشاركة من قبل طاقم الوزارة بالاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى وذويهم أمام مقر الصليب الأحمر صباح كل يوم اثنين من كل اسبوع بواقع 500 وقفة اسبوعية، وإعداد أفلام تسجيلية ووثائقية ومواد اعلامية مصورة تبرز معاناة الأسرى وفضح الانتهاكات الصهيونية عدد 63 مادة اعلامية، وإصدار كتب ونشرات وكتيبات تبرز معاناة الأسرى وفضح الانتهاكات الصهيونية.

وبين أن الوزارة استقبلت وفود عربية ودولية متضامنة مع الأسرى ضمن قوافل كسر الحصار، وترتيب لقاءات في الوزارة تجمعها بأهالي الأسرى لتعريفهم بقضية الأسرى وشرح معاناتهم واجرام الاحتلال الاسرائيلي بحق ابنائهم، واستقبال أكثر من 50 وفدا ضمت مئات الشخصيات البرلمانية والسياسية والمجتمعية.

وذكر المدهون أن الوزارة عملت على توثيق ملفات قانونية متعلقة بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وتسليمها الى اللجنة المركزية لملاحقة مجرمي الحرب، لتتتابع عملها بهذا الشأن، حيث تم توثيق 13ملف، وتنظيم العديد من ورش العمل والندوات القانونية والفعاليات والأنشطة في الخارج بالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات وفعاليات شعبية لتدويل قضيتهم وتحفيز الرأي العام العربي والإقليمي والدولي لتكوين تصور وترسيخه إليهم أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا "مخربين" ولا "ارهابيين" وانما هم اسرى حرية ومدافعين عن حقهم، ولهم حقوق كفلها القانون الدولي يجب الزام الاحتلال به، حيث تم تنظيم 119 فعالية ونشاط خارجي.

وتابع أن الوازرة وثقت الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى لعدد 181، ومتابعة قضايا الأسرى مع المراكز الحقوقية والانسانية لعدد 117 أسيرا، منوها إلى توفير حياة كريمة للأسير وعائلته وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وذلك لضمان حياة تليق بحجم تضحياتهم ورعاية أبنائهم، وصرف مخصصات مالية لهم.