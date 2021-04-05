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كيف سيغيّر أندرويد القادم الهواتف الذكية؟

05 نيسان / أبريل 2021 06:58

كيف سيغيّر أندرويد القادم الهواتف الذكية؟
كيف سيغيّر أندرويد القادم الهواتف الذكية؟

ينتظر عشاق الهواتف الذكية النسخة الأحدث من أنظمة أندرويد والتي يتوقع أن تطرحها غوغل بشكل رسمي صيف العام الجاري، فما الذي ستحمله هذه النسخة للأجهزة؟

وبالنظر للنسخة التجريبة من أنظمة Android 12 التي أطلقتها غوغل للمطورين في مارس الفائت يرى الخبراء أن نسخة نظام التشغيل القادمة ستحمل العديد من الميزات المهمة للهواتف الذكية، أبرزها ميزة One-Handed Mode التي ستسهل استعمال الهواتف ذات الشاشات الكبيرة بيد واحدة عبر تصغير واجهة العرض على الشاشة والتحكم بها لتكون بالاتجاه الذي يلائم اليد التي يعتمد عليها المستخدم غالبا، أي على غرار الميزة الموجودة في بعض هواتف سامسونغ حاليا.

كما ستحمل النسخة الجديدة من أندرويد تغييرات ملحوظة في آلية التحكم بالأيقونات وواجهات الاستخدام في الهواتف، فضلا عن أنها ستأتي بميزة تسهم بتدوير الصورة على الشاشة تلقائيا تبعا لاتجاه وجه المستخدم.

والميزة العملية الأخرى التي قد  تصل إلى الهواتف الذكية مع حصولها على Android 12 هي إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد على واجهة الاستخدام أي على غرار ما هو موجود في بعض هواتف سامسونغ، وإمكانية التحكم بحجم الواجهات التي ستعرض فيها التطبيقات.

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