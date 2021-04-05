زيدان يتسلح بالقوة الضاربة أمام ليفربول

أفادت تقارير صحافية مقربة من ريال مدريد، أن مدرب الفريق زين الدين زيدان، يُحضر مفاجأة غير متوقعة لنظيره في ليفربول يورغن كلوب، في القمة الإسبانية الإنكليزية التي ستقام على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” مساء الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

من جانبها، أكدت صحيفة “ماركا” في تقرير خاص، أن الزجاجي البلجيكي إدين هازارد، ظهر بصورة فاقت توقعات زيزو والطاقم الفني في مران الأحد الجماعي، ليقترب من حجز مكانه في القائمة المختارة للموقعة الأوروبية، وذلك بعد مشاركته بشكل طبيعي في التدريب الرئيسي لمباراة إيبار الأخيرة.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الأمور تسير كما يخطط لها المدرب الجزائري الأصل، منذ تعافي ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللوس بلانكوس، من الإصابة التي يعاني منها منذ منتصف مارس / آذار الماضي، وذلك بالصبر على اللاعب إلى أن يستعيد كامل لياقته البدنية، ويصبح لائقا بنسبة 100% للمشاركة ولو في جزء من صدام ليفربول.

وأوضح التقرير، أن هازارد كان بإمكانه التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة إيبار، التي حسمها الفريق بثنائية نظيفة، إلا أن زيدان فَضل عدم المخاطرة به، ليكون الورقة الرابحة والمفاجئة بالنسبة لأفضل مدرب في العالم آخر عامين، جنبا إلى جنب مع العائدين الجدد من الإصابة، أبرزهم توني كروس بعد الاعتماد عليه كبديل أمام إيبار، وكذلك فيدريكو فالفيردي.

وفي الختام، أكدت الصحيفة أن زيدان سيتسلح بكل القوة الضاربة على مستوى الوسط والهجوم، بعد الدفعة المعنوية الهائلة بتعافي المصابين، فقط الاستثناء الوحيد في قائد الفريق سيرخيو راموس، الذي سيمتد غيابه لفترة أطول، لحاجته لمزيد من الوقت للتعافي من الانتكاسة التي ألمت به أثناء مشاركته في فوز إسبانيا على كوسوفو بنتيجة 3-1 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد ثلاثة أيام من مواجهة ليفربول، سيكون ريال مدريد على موعد مع برشلونة في كلاسيكو الجولة الثلاثين للدوري الإسباني، الذي يتصدره أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الميرينغي و4 عن البرسا، قبل مباراة الأخير مع بلد الوليد مساء الإثنين في ختام مواجهات الأسبوع الـ29، الذي شهد سقطة جديدة للهنود الحمراء، بالهزيمة أمام إشبيلية بهدف نظيف على ملعب “سانشيز بيزخوان”.