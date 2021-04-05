مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برايتون ويفوز 2 / 1 في الدوري الإنكليزي

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه برايتون إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل توتنهام مع نيوكاسل 2/2 وفوز ساوثهامبتون على بيرنلي 3 / 2 وأستون فيلا على فولهام 3 / 1.

وتقدم برايتون بهدف سجله داني ويلبيك في الدقيقة 13، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 62، وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 83.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر . وهذا الانتصار هو السابع عشر لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في تسع.

وتوقف رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، متلقيا خسارته الثانية عشرة هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في 11 مباراة.

وضغط مانشستر يونايتد منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات فريق برايتون الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وكاد مانشستر يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما سدد ماسون جرينوود كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته اصطدمت بالقائم.

ورغم استمرار محاولات مانشستر يونايتد الهجومية إلا أن برايتون نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها داني ويلبيك وقابلها بضربة رأس حيث تصدى لها دين هندرسون لترتد إلى ويلبيك الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وكاد برايتون أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19 عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليسرى قابلها لويس دينك بضربة رأس قوية لمسها هندرسون بأطراف أصابعه لتخرج إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وتوالت محاولات مانشستر يونايتد الهجومية ليعادل النتيجة و لكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى برايتون لينحسر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر يونايتد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل اعتمد برايتون على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وجاءت أولى المحاولات الهجومية لمانشستر يونايتد في الدقيقة 52 عندما سدد ماركوس راشفورد كرة قوية من خارج منقطة الجزاء تصدى لها روبرت سانشيز، حارس برايتون، ببراعة.

وكاد مانشستر يونايتد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 60 عندما مرر بول بوغبا كرة خلف مدافعي برايتون لتصل إلى برونو فيرنادينز الذي أصبح في مواجهة الحارس سانشيز الذي خرج من مرماه وتصدى لتسديدة فيرنانديز.

وأسفرت هجمات مانشستر يونايتد عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 عندما أرسل برونو فيرنانديز الكرة إلى ماركوس راشفورد داخل منطقة جزاء برايتون من الناحية اليسرى ليصبح في مواجهة سانشيز قبل أن يسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

وكاد مانشستر يونايتد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 عندما سدد برونو فيرنانديز كرة قوية تصدى لها سانشيو لترتد إلى دانيل جيمس داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى ماسون جرينوود الذي سدد كرة قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 83 سجل مانشستر يونايتد هدف التقدم عندما لعب برونو فيرنانديز كرة عرضية من الجانب الأيسر من داخل منطقة جزاء برايتون لتصل إلى بوجبا الذي حاول تسديدها لكن كرته مرت بعرض الملعب ليقابلها ماسون جرينوود بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف تخلى برايتون عن حذره الدفاعي وبادل مانشستر يونايتد الهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي مانشستر يونايتد لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فوز مانشستر يونايتد 2 / 1.