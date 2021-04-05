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خلال اجتماعه بأعضاء النيابة المترافعين امام المحاكم

النائب العام يؤكد على تعزيز نهج التخصص القضائي

05 نيسان / أبريل 2021 07:49

النائب العام يؤكد على تعزيز نهج التخصص القضائي
النائب العام يؤكد على تعزيز نهج التخصص القضائي

غزة- الرأي

اجتمع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، عبر تقنية جوجل ميت، برؤساء وأعضاء النيابات الكلية ونيابة الاستئناف والنقض، المدققين والمترافعين أمام المحاكم>

جاء ذلك، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، وأكد النائب العام على ضرورة الارتقاء بجودة ومهارات المرافعات، وتطوير القدرات في المرافعة والمدافعة امام المحاكم، والحرص على  مراكمة الخبرات، والاستزادة والنهوض بالقدرات الشخصية القيادية، والاطّلاع  ومتابعة السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم، و التسلح بكل جديد في العلوم القانونية، وتعزيز نهج التخصص القضائي   وتسخير كافة الطاقات لتحقيق العدالة وسيادة القانون  والمساهمة في الحد من الجريمة، عبر تدقيق  ومراجعة الملفات الجزائية قبل إيداعها لدى المحاكم المختصة، والحرص على سلامة التحقيقات ونتائجها.

وشدد المستشار المدهون على أن هيبة مؤسسة النيابة العامة تنطلق من نصرة الضعفاء، والأخذ على يد المجرمين، وهى الأمينة على المجتمع بتمثيله في تطبيق أحكام القانون ومحاربة الجريمة ومكافحة الفساد، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

وناقش اللقاء اعتماد منهج التخصص في تطوير العمل القضائي والنهوض به، وإرساء قضاء متميز بكفاءة كوادره وجودة أحكامه وفعالية إجراءاته، وتقديم الخدمات القانونية  من خلال تقنيات حديثة تمكن من أداء المهام على أحسن وجه من خلال إنشاء الموسوعات القانونية والقضائية المتخصصة التي توفر الوقت والجهد، وضبط الأداء وضمان الجودة وانسيابية  الإجراءات، وتحسين انتقال المعلومات، وسرعة الفصل في المنازعات، والحفظ الآمن للقضايا.

واستعرض المستشار زياد النمرة رئيس نيابة الاستئناف والنقض خلال مداخلته بعض الملاحظات وآليات معالجتها، كما تحدث كل من رؤساء النيابات المستشار يحيى شاهين، والمستشار نهاد الرملاوي، والمستشار سامي النجار، بشأن بعض التوصيات التي تؤدي الى تطوير أداء المترافعين، كما استعرض وكيل النيابة أ. رامي ابو شعير في ختام اللقاء تجربته في ممارسة المرافعة أمام المحاكم والعمل وكيل نيابة مترافع في نيابة غزة الكلية.

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