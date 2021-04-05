النائب العام: الزيارات التفقدية للمراكز الشرطية توحد منظومة العدالة الجنائية

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لمركز شرطة الشجاعية، على ان مواصلة الزيارات التفقدية للمراكز الشرطية، تسهم بتوحيد المفاهيم والرؤية والاجراءات لمنظومة العدالة الجنائية وتضافر الجهود وتعزيز الشراكة، والعمل على مدار الساعة مع الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، مشددا علي السير بخطى واثقة مع الشركاء وفق منهجية تقيمية تحقق بسط الأمن وارساء وترسيخ العدالة واقعا عمليا، وترد المظالم لأهلها واستعادة الحقوق لأصحابها.

وشملت الزيارة تفقد كافة دوائر وأقسام مركز شرطة الشجاعية، (المباحث العامة، إدارة مكافحة المخدرات، قسم التحقيق وقسم التنفيذ، العمليات، استقبال الجمهور،، الأرشيف، العلاقات العامة والشكاوى ونظارة المركز)، وشارك النائب العام في الزيارة، رئيس نيابة غزة الدائرة الاولي المستشار صلاح الدريوي، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ووكيل نيابة شرطة الشجاعية ألمستشار علاء الجدبة، ومعاوني النيابة، أ. معين الوحيدي وأ. جهاد الشرباصي، وكان في استقبالهم، مدير شرطة محافظة غزة العميد جمال الديب، ومدير المركز المقدم جمال أبو كميل، ومديرالعمليات المقدم نبيل فرج الله، ومدير الشكاوي المقدم رمزي حسونة، ومدير الدوريات الرائد هاشم أبو نحل، ومفتش التحقيق الرائد هاني حبوب، ومدير النظارة الرائد حمزة عاشور، ومدير التنفيذ الرائد اشرف الجاروشة، ومدير التراحيل الرائد حسام سكافى، ومدير الإدارة الرائد احمد حلس، ومدير المكافحة النقيب عرفات العرعير، ومدير المباحث النقيب احمد بصل.

ودار حوار مفصل وايجابي بناء لكل القضايا المتعلقة بدعم العمل الشرطي، والحرص على هيبة جهات انفاذ القانون، واستمرار أدائها المميز في ملاحقة الجريمة وإنفاذ القانون، والعمل الموحد لأذرع العدالة في الظروف الاستثنائية، واستمرارية اسناد وتعزيز شعور ثقة المواطن بمنظومة العدالة الجنائية من خلال ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة، والسعي لطمأنته وراحته، وإعادة ثقته بنفسه في ظل دولة تحترم الحقوق والحريات، وتُرسي دعائم سيادة القانون.

وأشاد النائب العام بدور قيادة الشرطة، وحرصها على تبني برنامج تطوير الكوادر الشرطية، وأقسام التحقيق خاصة، لما لها من دور أساسي في بناء الملف الجزائي، وحسن سير العدالة، مؤكدا أن النيابة العامة ستعمل ما بوسعها على دعم وإسناد هذه البرامج، وتعزيز دور المحققين في المنظومة الشرطية.

من جانبه أكد مدير شرطة محافظة غزة العميد الديب على تقديره لدور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وتطور أدائها وتعزيزها للمتابعة والرقابة، مؤكداً علي العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الإدارات الشرطية في كافة المواقع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة العامة، مع الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق العدالة والأمن المجتمعي.