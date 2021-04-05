تعليم الوسطى: التعليم المهني يوفر فرص عمل ويفتح آفاق واسعة للخريجين

غزة-الرأي

أكد مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج على أهمية ودور التعليم المهني في بناء الوطن ومؤسساته والتحرر من الاحتلال، موضحا أن النظرة الى التعليم المهني تغيرت عالمياً ومحلياً وأصبح هناك إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم المهني لما يوفره من آفاق وفرص عمل للخريجين.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مديرية التربية والتعليم بالوسطى حول أهمية التعليم المهني وآليات التعريف به، ولبدء فعاليات حملة التوجيه المهني للمرشدين التربويين في مرحلة الصف العاشر الأساسي في مدارس الوسطى، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج و رئيس قسم الإرشاد في الوزارة أنور أحمد ورئيس قسم الإرشاد خليل عسقول ومشرفة الإرشاد عبير مهدي، ورئيس قسم التدريب رهام البشيتي وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره، أشاد رئيس قسم الإرشاد بالوزارة بجهود قسم الارشاد التربوي والمرشدين التربويين بالوسطى، مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه المرشدين في توعية الطلبة وأولياء الأمور وتعريفهم بأهمية التوجه نحو التعليم المهني وترغيب طلاب الصف العاشر الأساسي التسجيل فيه.

من جهتهم ، قدم كلا من المرشد التربوي بمدرسة دير البلح الصناعية محمد عبد الرازق والمرشدة التربوية بمدرسة عبد المعطي الريس المهنية وفاء خويطر شرحاً مفصلاً لزملائهم المرشدين حول طبيعة الأقسام الموجودة في مدرستي دير البلح الصناعية وعبد المعطي الريس المهنية وكيفية الانتساب لهما ومدى أهمية التعليم المهني لاحتياجات سوق العمل.

وتم الاتفاق علي ان يقوم جميع المرشدين بتفعيل حملة التوجيه المهني داخل مدارسهم لمدة أسبوع وتفعيل كافة الأنشطة الإرشادية لخدمة الحملة، عبر الإذاعة المدرسية وإعداد نشرات توعية وحصص توجيه جمعي وتنفيذ زيارات لطلبة الصف العاشر الأساسي إلى المدارس المهنية،

