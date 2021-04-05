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تعليم خان يونس يعقد ورشة عمل حول المدرسة صديقة التغذية

05 نيسان / أبريل 2021 09:12

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غزة-الرأي

عقدت مديرية تعليم خان يونس ورشة عمل حول المدرسة صديقة التغذية والتي تستهدف عدداً من منسقي الصحة المدرسية ومعلمي التربية الرياضية وضامني المقاصف والأذنة في مديريات التربية والتعليم خان يونس وشرق خان يونس ورفح والوسطى.
بحضور أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم خان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، ومنفذي الورشة د. ليندا حرب رئيس شعبة التثقيف الصحي، أ. مازن البطنيجي رئيس قسم البيئة بالوزارة.
بدوره، رحب أ. الفرا بالمشاركين في هذه الورشة من جميع مديريات الجنوب، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للصحة المدرسية في تنفيذ هذه الورشة، مؤكداً علي أهمية هذا المشروع في خلق بيئة مدرسية رائعة للطلاب، و العمل علي تعزيز ومتابعة تناول الأغذية الصحية بين أوساط الطلبة و النهوض بواقع المقاصف المدرسية.
من جهته ،  أوضح أ. القدرة بأن مشروع المدرسة صديقة التغذية أطلقته وزارة التربية و التعليم بالشراكة مع مؤسسة جذور و بتمويل من اليونيسيف بهدف خلق بيئة مدرسية صديقة للتغذية.
 

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