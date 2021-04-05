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تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين تختتمان دورة تأهيلية لوظيفة مدير مدرسة

05 نيسان / أبريل 2021 09:27

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غزة-الرأي

اختتمت نفابة المعلمين وبالتعاون مع مديرية تعليم شرق غزة دورة التهيئة لمعلمي شرق غزة المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة والتي نظمتها نقابة المعلمين بهدف تأهيل المتقدمين وإكسابهم المهارات الإدارية والفنية التي تمكنهم من أداء مهامهم علي أكمل وجه.
وحضر اختتام الدورة التي عقدت بمركز تدريب شرق غزة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بالمديرية، أ. خيري عطاالله نقيب المعلمين بشرق غزة، أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية, وأ. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية.
بدوره ،وأكد أ. عطاالله أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود النقابة وسعيها الحثيث للنهوض بقدرات المعلمين، مبيناً حرص نقابته علي خدمة كافة ركائز العملية التعليمية.
 من جهته ،ثمن د. الشيخ خليل جهود نقابة المعلمين, مؤكدًا علي أهمية هذه الدورة في إعداد مدراء قادرين علي إدارة مدارسهم بفاعلية.
يشار إلى أن الدورة كانت مدتها " ١٥" ساعة تدريبية حيث تناولت العديد من المحاور التي قام بتنفيذها نخبة من ذوي الخبرة .
 

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