أوقاف رفح تستقبل وفداً من شرطة المحافظة ونقابة المهندسين

غزة-الرأي

استقبل مدير مديرية أوقاف رفح م. طارق أبو يونس في مقر مكتبه، وفداً من شرطة محافظة رفح برئاسة المحافظة العميد رأفت سلامة، وذلك لتهنئته بالمنصب الجديد، وربط جسور الثقة والتعاون بين الجانبين.

بدوره، رحب أبو يونس بالوفد الزائر، مثمناً جهود شرطة رفح ودورها في حماية المواطنين وملامسة همومهم ومشاكلهم والعمل على حلها، مؤكداً سعيه الحثيث لتعزيز سبل التعاون مع الجميع بما يخدم المحافظة والارتقاء بمستوى المديرية وتقديم الخدمات اللازمة.

وبين ابو يونس أهمية وعِظم المسئولية الملقاة على عاتقه، مشيراً الى أن إدارته ستواصل مسيرة النجاح التي حققها مدراء الأوقاف السابقين والمُضي قدماً في الإصلاح والتطوير لضمان النجاح المطلوب على أكمل وجه في مختلف الملفات الخاصة بالأوقاف والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، لافتاً الى أن الأوقاف تتحمل مسؤولية كبيرة وعبئا ثقيلاً على كاهلها.

من جهته، هنأ العميد سلامة مدير أوقاف رفح بالمنصب الجديد مؤكدا على دعم الشرطة للأخوة في مديرية الأوقاف تعزيزا لأداء رسالتهم السامية في المجتمع.

وفي ذات السياق، التقى مدير أوقاف رفح، وفداً من نقابة المهندسين بالمحافظة، لتهنئته بالمنصب الجديد إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك بين الجانين

واثنى أبو يونس على دور النقابة البارز في المجتمع المحلي، شاكراً إياهم على هذه اللفتة الرائعة، مؤكدا على استمرار التواصل الفعال بين النقابة والأوقاف من أجل خدمة المحافظة.

